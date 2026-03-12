SUV hạng C: Mazda CX-5 vẫn là 'vua' nhưng một cái tên đang âm thầm vươn lên - Ford Terrirory, Hyundai Tucson coi chừng

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2026 tiêu thụ tổng cộng 32.261 xe các loại. Con số này đánh dấu mức sụt giảm khoảng 45,2% so với doanh số 58.919 xe đạt được ở tháng trước đó.

Trong bối cảnh ảm đạm chung của toàn thị trường, phân khúc SUV hạng C cũng không nằm ngoài vòng xoáy đi xuống. Tổng doanh số của các mẫu xe trong phân khúc này đạt 4.505 chiếc trong tháng 2, giảm tới 40,9% so với mức 7.627 chiếc của tháng đầu năm.

Mặc dù doanh số sụt giảm hơn một nửa, Mazda CX-5 vẫn duy trì vị thế là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV hạng C tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này bán được 1.008 chiếc trong tháng 2, trong khi tháng trước đó ghi nhận tới 2.104 chiếc rời đại lý. Đây là cái tên duy nhất trong phân khúc giữ được mức bán trên 1.000 xe mỗi tháng.

Đứng ở vị trí thứ hai là mẫu xe điện VinFast VF7 với doanh số 807 chiếc. Đáng chú ý, VinFast VF7 có mức giảm nhẹ nhất trong nhóm các xe SUV-C với tỷ lệ chỉ khoảng 17,2%.

Ford Territory và Hyundai Tucson lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo nhưng đều ghi nhận mức giảm sâu. Cụ thể, Ford Territory đạt doanh số 730 xe trong tháng 2, giảm hơn 52% so với tháng 1. Hyundai Tucson cũng chịu chung số phận khi doanh số giảm từ 1.161 xe xuống còn 614 xe. Các mẫu xe khác như Mitsubishi Destinator, Honda CR-V và Kia Sportage đều có kết quả kinh doanh không khả quan khi chỉ số bán hàng giảm từ 37% đến 58%.

Toyota Corolla Cross là mẫu xe duy nhất tăng trưởng dương trong tháng 2, tuy nhiên doanh số bán ra lại không đáng kể, CX-5 vẫn là mẫu xe đứng đầu phân khúc.

Trái ngược hoàn toàn với xu hướng chung, Toyota Corolla Cross là mẫu xe duy nhất ghi nhận sự tăng trưởng đột biến. Mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản bán được 379 chiếc trong tháng 2. Tuy doanh số không thuộc nhóm bán chạy, nhưng đã ghi nhận sự tăng trưởng tới hơn 200% so với con số 125 xe bán ra của tháng 1. Lý do của "hiện tượng" này có thể đến từ việc Toyota thực hiện các đợt điều chỉnh giá niêm yết hoặc có lô hàng nhập khẩu lớn về nước sau thời gian khan hàng, giúp giải quyết các đơn đặt hàng tồn đọng từ trước Tết.

Việc doanh số SUV hạng C sụt giảm mạnh trong tháng 2 xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Tháng 2/2026 trùng với giai đoạn Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu mua sắm xe mới của người dân thường rơi vào vùng đáy.

Sau khi dồn lực mua xe để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết, khách hàng thường có tâm lý thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi từ phía hãng xe và đại lý trong giai đoạn này cũng không còn mạnh mẽ như thời điểm cuối năm trước.

Phân khúc SUV hạng C vốn là thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất tại Việt Nam nhờ tính đa dụng và tầm giá phù hợp với số đông gia đình trẻ. Tuy nhiên, sự biến động về kinh tế và tâm lý chờ đợi các chính sách thuế phí mới cũng khiến nhiều khách hàng trì hoãn quyết định xuống tiền.

Việc Toyota Corolla Cross tăng trưởng ngược dòng có thể giải thích bởi nguồn cung từ xe nhập khẩu bắt đầu ổn định trở lại hoặc các đơn hàng đặt từ trước Tết đến nay mới được bàn giao. Dự báo thị trường SUV hạng C sẽ chỉ bắt đầu ấm trở lại từ quý II năm 2026 khi các hãng xe tung ra những chiến dịch kích cầu mới.