Đang di chuyển thì Mỹ bất ngờ 'bật đèn xanh', hơn 19 triệu thùng dầu Nga lênh đênh trên biển

Hàng chục tàu chở dầu của Nga đang lênh đênh trên vùng biển châu Á có thể sớm tìm được người mua sau khi Mỹ cấp phép tạm thời cho các giao dịch đối với những lô hàng đã được vận chuyển trước khi lệnh hạn chế có hiệu lực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do gián đoạn vận tải qua Eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, khoảng 30 tàu chở dầu đang vận chuyển ít nhất 19 triệu thùng dầu thô của Nga cùng khoảng 310.000 tấn sản phẩm dầu tinh chế trên các vùng biển châu Á. Các sản phẩm này chủ yếu là naphtha – nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nhựa – cùng một phần dầu diesel, những mặt hàng đã tăng giá mạnh kể từ khi Iran đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.

Trong số này, 25 tàu đang chở dầu thô, bao gồm cả dầu Sokol – loại dầu xuất khẩu từ vùng Viễn Đông của Nga – đang ở gần khu vực Trung Quốc. Ngoài ra còn có một số tàu hoạt động tại khu vực biển Ả Rập, chủ yếu vận chuyển dầu Urals – loại dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh trung bình và là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nga.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy nhiều tàu đang phát tín hiệu “chờ lệnh”, tức là chưa xác định điểm đến cụ thể. Một số tàu khác cho biết đang hướng tới Singapore hoặc Malaysia – hai khu vực thường được các tàu chở dầu lựa chọn làm điểm neo đậu tạm thời trong khi chờ hoàn tất giao dịch mua bán trên thị trường.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn thêm một tháng đối với việc nhập khẩu các lô dầu của Nga được vận chuyển trước thời điểm áp dụng hạn chế. Quyết định này mở rộng một điều khoản tương tự trước đó cho phép các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ mua nốt các lô dầu đã được vận chuyển trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Việc nới thời hạn diễn ra trong bối cảnh hàng trăm tàu chở dầu thô và các sản phẩm lọc dầu như diesel và nhiên liệu máy bay đang bị mắc kẹt phía sau eo biển Hormuz, khiến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu thêm căng thẳng.

Theo bà Muyu Xu, nhà phân tích dầu thô cấp cao tại Kpler, động thái của Mỹ có thể giúp các quốc gia và các nhà máy lọc dầu có thêm thời gian thích ứng với sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

“Các quốc gia sẽ mua bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an ninh năng lượng,” bà nhận định.

Sau khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Moscow thường được bán ra thị trường với mức chiết khấu đáng kể.

Hiện nay, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là hai trong số ít quốc gia tiếp tục mua dầu của Nga với khối lượng lớn. Trong khi đó, nhiều thị trường lớn khác như Nhật Bản và Hàn Quốc đã hạn chế hoặc tránh mua dầu Nga kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp dụng.

Trong bối cảnh tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn và giá năng lượng toàn cầu tăng cao, lượng dầu Nga đang lênh đênh trên biển có thể trở thành nguồn cung thay thế quan trọng cho các quốc gia châu Á đang tìm cách đảm bảo nguồn năng lượng ổn định.