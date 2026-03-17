Nga đón tin không thể vui hơn: Dầu thô chiết khấu 'mỏng như giấy' vẫn cháy hàng, một quốc gia mua ngay 30 triệu thùng không cần hỏi giá

17-03-2026 - 05:05 AM | Thị trường

Việc Mỹ nới lỏng hạn chế đối với các giao dịch vận tải dầu biển của Nga đã đẩy giá dầu thô Urals tại thị trường Ấn Độ lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Theo số liệu từ đơn vị theo dõi giá năng lượng Argus Media, giá dầu thô Urals chủ lực của Nga khi giao đến khu vực bờ biển phía Tây của Ấn Độ đã ghi nhận mức 98,93 USD cho mỗi thùng. Mức giá này đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển liên quan.

Đây là ngưỡng giá cao nhất được ghi nhận kể từ thời điểm Nga bắt đầu thực hiện chiến lược chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang thị trường Ấn Độ sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào giai đoạn đầu năm 2022.

Sự gia tăng đột biến của giá dầu Nga diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ những diễn biến căng thẳng kéo dài tại khu vực Trung Đông.

Các dữ liệu thị trường cho thấy mức chiết khấu của dầu thô Nga so với giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã thu hẹp đáng kể. Cụ thể, mức chênh lệch này hiện chỉ còn 4,8 USD cho mỗi thùng. Đây là mức chiết khấu thấp nhất trong vòng hơn 4 tháng qua đối với các lô hàng dầu thô của Nga được vận chuyển đến các cảng biển của Ấn Độ.

Ấn Độ phải mua dầu Nga với mức giá gần 99 USD/1 thùng.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự thay đổi này xuất phát từ các quyết định chính sách mới của Bộ Tài chính Mỹ. Trong tuần qua, cơ quan này đã ban hành văn bản cho phép mở rộng quyền miễn trừ tạm thời cho các quốc gia mua dầu thô của Nga.

Ban đầu, quy định này vốn chỉ được áp dụng riêng cho phía Ấn Độ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã quyết định mở rộng phạm vi áp dụng cho tất cả các quốc gia khác. Động thái này cho thấy nỗ lực của Washington trong việc giảm bớt áp lực lên mặt bằng giá cả năng lượng toàn cầu khi cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ ba.

Sau khi nhận được những tín hiệu chấp thuận từ phía Mỹ vào đầu tháng 3, các doanh nghiệp lọc dầu lớn tại Ấn Độ đã nhanh chóng tham gia thị trường. Hai đơn vị tiêu biểu là Indian Oil Corp. và Reliance Industries Ltd đã thực hiện mua lại khoảng 30 triệu thùng dầu thô của Nga.

Đây là lượng dầu thô được vận chuyển bằng đường biển nhưng chưa tìm được bên mua trước đó. Việc các tập đoàn lớn đẩy mạnh thu mua đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy giá dầu Urals tăng cao.

Tàu chở dầu thô của Nga tại cảng.

Tại các cảng xuất khẩu ở phía Tây của Nga, giá dầu Urals trung bình cũng đạt mức 73,73 USD mỗi thùng vào ngày 13/3. Con số này đánh dấu mức giá cao nhất tại cửa ngõ xuất khẩu của Nga kể từ thời điểm giữa tháng 7/2024. Mức giá dầu cũng cao hơn đáng kể so với ngưỡng 59 USD/1 thùng được dự kiến trong ngân sách của Nga cho năm nay.

Hiện tại, các chuyên gia vẫn chưa xác định rõ phần chênh lệch giữa giá dầu xuất khẩu tại cảng và giá giao hàng cuối cùng sẽ thuộc về phía đơn vị nào trong chuỗi cung ứng.﻿

Mặc dù nguồn thu từ dầu mỏ đang tăng trưởng tích cực, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những nhận định thận trọng. Ông Putin đã kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất dầu khí trong nước tận dụng tối đa lợi thế từ việc giá hàng hóa tăng cao.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đưa ra cảnh báo rằng sự tăng giá dầu thô này chỉ mang tính chất tạm thời. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng và các công ty năng lượng phải xây dựng những kế hoạch ứng phó phù hợp cho các giai đoạn biến động tiếp theo của thị trường.

Đức Minh

