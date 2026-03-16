Một hộ kinh doanh vừa bị chuyển hồ sơ sang công an: Tang vật lên tới gần 90 tấn

16-03-2026 - 19:47 PM | Thị trường

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa chuyển hồ sơ sang công an truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng sản xuất hơn 89 tấn phân bón giả tại địa phương.

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an xã Ea Súp - Công an tỉnh Đắk Lắk; Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực CưM'gar kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh có địa chỉ tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả kiểm tra, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động đã phát hiện và tạm giữ hơn 89 tấn phân bón các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Tổng giá trị tang vật vi phạm được xác định là 1,04 tỷ đồng.

Kết quả xác minh nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội sản xuất hàng giả (hàng hóa trên có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố; giả mạo về xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa) theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động đã hoàn tất vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định.

Theo Chi cục QLTT tỉnh Đắk Lắk

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

hàng giả

Phát hiện đội siêu tàu chở dầu vẫn chạy ngon ơ dù eo biển Hormuz tê liệt, kiếm về nửa triệu USD chỉ trong 1 ngày

Không đợi ai cả, quốc gia sở hữu 267 tỷ thùng dầu ở Trung Đông bắt mở đường vận chuyển dầu cho đối tác tránh eo biển Hormuz

Thái Tuấn: Từ doanh nghiệp sản xuất vải đến mắt xích trong chuỗi cung ứng dệt may

Bố người ta trong truyền thuyết: Tự chế mô hình xe tăng gỗ cực ‘khủng’ cho con trai, vận hành như thật khiến cộng đồng mạng ngả mũ

Bài toán kinh tế có lợi cho khách hàng mua xe Toyota trong tháng 3, tiết kiệm gần 70 triệu đồng

Buồn của quốc gia nhập khẩu 2 triệu tấn gạo: Gần 90 nhà máy xay xát phải đóng cửa, chuyện gì đang xảy ra?

