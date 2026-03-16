Bố người ta trong truyền thuyết: Tự chế mô hình xe tăng gỗ cực ‘khủng’ cho con trai, vận hành như thật khiến cộng đồng mạng ngả mũ

Một ông bố tại Việt Nam đã tự chế tạo một chiếc xe tăng kích thước lớn bằng gỗ để con trai có thể trực tiếp ngồi lái và trải nghiệm. Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ quy trình chế tạo công phu, kết hợp giữa cơ khí kim loại và các chi tiết gỗ hoàn thiện thủ công.

Chiếc xe tăng gỗ được chạy thử sau khi hoàn thiện. Ảnh chụp màn hình

Thay vì chỉ làm một mô hình trang trí, chiếc xe tăng được thiết kế theo hướng có thể vận hành thực tế. Phần khung gầm được chế tạo từ thép hộp, tạo thành một bộ khung lớn đủ độ cứng để chịu tải. Từ nền tảng này, hệ thống bánh xích được phát triển với nhiều bánh chịu lực, lò xo giảm xóc và các bộ truyền động bằng xích kim loại.

Hai mô-tơ điện được đặt ở khu vực trung tâm khung gầm, truyền lực tới hai dải bánh xích ở hai bên. Cách bố trí này cho phép mỗi bên bánh xích quay độc lập, nhờ đó chiếc xe có thể đổi hướng hoặc quay tại chỗ – nguyên lý vận hành quen thuộc trên xe tăng thực tế.

Hệ thống bánh xích và truyền động được lắp ráp thủ công. Ảnh chụp màn hình

Sau khi hoàn thiện phần cơ khí, khung thân xe tiếp tục được dựng lên bằng kim loại. Trên đó, vị trí điều khiển được bố trí ở trung tâm, gồm các cần điều khiển và hệ thống điện để vận hành động cơ. Thiết kế này giúp người lái có tầm quan sát tốt và dễ thao tác khi di chuyển.

Khi phần khung cơ bản đã hoàn thiện, các tấm gỗ bắt đầu được lắp vào để tạo hình cho thân xe. Từng chi tiết gỗ được cắt theo kích thước phù hợp, ghép nối và cố định vào khung kim loại bên trong. Nhờ cách xử lý này, chiếc xe vừa giữ được độ chắc chắn của khung thép, vừa có ngoại hình giống một chiếc xe tăng làm hoàn toàn từ gỗ.

Các tấm gỗ được cắt và lắp vào để tạo hình thân xe. Ảnh chụp màn hình

Tháp pháo phía trên cũng được chế tạo bằng các tấm gỗ ghép lại thành khối, trong khi nòng pháo được tiện từ một thanh gỗ dài. Nhiều chi tiết nhỏ như nắp khoang, tay nắm hay các chi tiết trang trí cũng được bổ sung để tăng tính hoàn thiện.

Sau khi hoàn thành lắp ráp, toàn bộ bề mặt gỗ được xử lý và phun lớp phủ bảo vệ. Lớp hoàn thiện này giúp chiếc xe có màu sắc đồng đều, đồng thời bảo vệ vật liệu gỗ khi sử dụng ngoài trời.

Chiếc xe tăng gỗ hoàn chỉnh có thể chở người và di chuyển trên bãi cỏ.

Trong các đoạn thử nghiệm, chiếc xe tăng gỗ có thể chở người lớn cùng trẻ em di chuyển trên bãi cỏ. Hệ thống bánh xích rộng giúp phương tiện vận hành ổn định trên địa hình mềm, đồng thời tạo cảm giác giống một chiếc xe tăng thu nhỏ.

Dù không phải là phương tiện quân sự thực thụ, dự án cho thấy mức độ đầu tư đáng kể về công sức và kỹ thuật. Với khung gầm kim loại, hệ truyền động bánh xích và lớp vỏ gỗ được hoàn thiện tỉ mỉ, chiếc xe tăng này vừa là món đồ chơi đặc biệt dành cho trẻ em, vừa là sản phẩm thể hiện khả năng chế tạo thủ công của người thực hiện.