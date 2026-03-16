Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2/2026 ghi nhận sự chững lại sau giai đoạn sôi động đầu năm, chủ yếu do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến hoạt động thu mua, chế biến và giao dịch xuất khẩu tạm thời gián đoạn. Bên cạnh đó, nguồn cung trong nước có dấu hiệu thu hẹp khi một bộ phận doanh nghiệp và nông dân có xu hướng giữ hàng chờ mức giá thuận lợi hơn.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 2/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 142,3 nghìn tấn cà phê, đạt kim ngạch 671,5 triệu USD. So với tháng 1/2026, lượng xuất khẩu giảm 36,6% và trị giá giảm 37,9%. So với cùng kỳ tháng 2/2025, xuất khẩu cũng giảm 19,8% về lượng và giảm 33% về trị giá.

Diễn biến này phần nào phản ánh tính mùa vụ của ngành cà phê Việt Nam khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường làm gián đoạn chuỗi hoạt động thu mua, chế biến và vận chuyển. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tạm dừng giao dịch trong giai đoạn nghỉ lễ, trong khi các nhà rang xay và thương nhân quốc tế cũng hạn chế ký hợp đồng mới trong thời gian này.

Tuy nhiên, nếu tính chung hai tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng nhất định về sản lượng. Cụ thể, tổng lượng xuất khẩu đạt khoảng 367,3 nghìn tấn, tương đương kim ngạch 1,76 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 14,5% nhưng trị giá lại giảm 1,3%.

Sự chênh lệch giữa mức tăng sản lượng và giảm kim ngạch cho thấy giá xuất khẩu cà phê đang trong xu hướng đi xuống so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 2/2026, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 4.718 USD/tấn, giảm 2,1% so với tháng 1/2026 và giảm tới 16,5% so với tháng 2/2025.

Tính chung hai tháng đầu năm, giá bình quân xuất khẩu cà phê đạt khoảng 4.779 USD/tấn, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này phản ánh áp lực từ thị trường thế giới khi nguồn cung đang dần cải thiện.

Xét theo thị trường, trong tháng 2/2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường truyền thống và tiềm năng đều giảm so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến hoạt động giao dịch và vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Dù vậy, một số thị trường vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Đáng chú ý nhất là Campuchia, nơi nhập khẩu cà phê từ Việt Nam tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong hai tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cà phê sang thị trường này đạt hơn 10,6 triệu USD, tăng tới 307% so với cùng kỳ năm trước.

Triển vọng nguồn cung trong nước thời gian tới được đánh giá khá tích cực. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025–2026 có thể tăng khoảng 10% so với niên vụ trước. Sản lượng cải thiện được kỳ vọng sẽ giúp ổn định nguồn cung cho xuất khẩu trong các tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, trên bình diện toàn cầu, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng thị trường cà phê đang dần chuyển từ trạng thái thiếu hụt sang giai đoạn tái cân bằng. Khi nguồn cung tăng lên, giá cà phê có thể chịu thêm áp lực giảm, đặc biệt đối với dòng cà phê Arabica.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (World Bank), sản lượng cà phê toàn cầu có thể tăng từ khoảng 175,4 triệu bao trong niên vụ 2024–2025 lên 179 triệu bao trong niên vụ 2025–2026. Xu hướng gia tăng nguồn cung này được cho là sẽ khiến thị trường cà phê thế giới bớt căng thẳng hơn so với giai đoạn trước.

Trong bối cảnh đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong thời gian tới được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá quốc tế cũng như khả năng mở rộng thị trường của các doanh nghiệp.



