Doanh số xe điện toàn cầu sụt giảm 11% trong tháng 2, các ông lớn nhanh tay tìm "phao cứu sinh" ở mảng kinh doanh mới - quy mô thị trường gần 100 tỷ USD

Theo dữ liệu từ Benchmark Mineral Intelligence, khoảng 1,1 triệu xe điện đã được tiêu thụ trên toàn cầu trong tháng 2/2026. Con số này đánh dấu mức sụt giảm 11% so với cùng kỳ năm trước và cũng giảm 11% so với tháng 1/2026.

Sự sụt giảm doanh số không diễn ra đồng đều mà có sự phân hóa rõ rệt theo từng khu vực địa lý.

Thị trường châu Âu vẫn duy trì được đà tăng trưởng với mức tăng 21% trong năm nay. Kết quả này có được chủ yếu nhờ vào các chính sách trợ cấp và ưu đãi từ chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu. Trong đó, thị trường Đức ghi nhận mức tăng 26%, Pháp tăng 30% và thị trường Ý đã tăng gần gấp đôi quy mô so với trước đó. Các gói hỗ trợ tài chính từ EU đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức mua tại khu vực này.

Ngược lại, tình hình tại Bắc Mỹ đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực hơn. Mặc dù doanh số bán hàng trong riêng tháng 2 có sự tăng trưởng nhẹ khoảng 8%, nhưng tính tổng thể từ đầu năm đến nay, con số này đã giảm mạnh tới 36%.

Nhu cầu suy yếu đã tác động trực tiếp đến các nhà sản xuất lớn tại khu vực. Điển hình là hãng xe Ford khi doanh số xe điện của doanh nghiệp này được ghi nhận giảm tới 70%. Điều này cho thấy áp lực tiêu thụ xe điện tại thị trường Mỹ đang ở mức báo động đối với các kế hoạch sản xuất dài hạn.

Tại Trung Quốc, quốc gia giữ vị trí thị trường xe điện lớn nhất thế giới, tình hình cũng có nhiều biến động phức tạp. Doanh số bán xe điện nội địa tại đây đã giảm 26% kể từ đầu năm.

Nguyên nhân chính được xác định là do chính phủ tái áp dụng thuế mua hàng và điều chỉnh lại các danh mục ưu đãi thương mại. Tuy nhiên, các thương hiệu ô tô Trung Quốc đã tìm cách bù đắp khoảng trống này bằng việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Trong hai tháng đầu năm 2026, lượng xe điện xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi và vượt ngưỡng 500.000 chiếc.

Tình trạng nhu cầu xe điện chững lại đã tạo ra một bài toán kinh tế nan giải cho các nhà sản xuất. Trước đó, các doanh nghiệp đã đầu tư hàng tỷ USD vào hệ thống nhà máy sản xuất pin với công suất khổng lồ để đón đầu làn sóng xe điện.

Trước bối cảnh nhu cầu xe điện chững lại, các hãng ô tô bắt đầu chuyển hướng sang khai thác hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Đây được xem là kế hoạch dự phòng chiến lược nhằm tận dụng nguồn pin sẵn có để ổn định lưới điện và lưu trữ năng lượng tái tạo.

Một cơ sở lưu trữ năng lượng bằng những viên pin xe điện quy mô lớn.

Thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ tới và đạt giá trị khoảng 99,67 tỷ USD vào năm 2033. Việc chuyển dịch sang mảng lưu trữ không chỉ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực sản xuất mà còn mở ra một kênh doanh thu tiềm năng mới.

Tập đoàn Volkswagen đã bắt đầu hiện thực hóa chiến lược này bằng việc vận hành cơ sở lưu trữ năng lượng bằng pin quy mô lớn tại Salzgitter, Đức. Thông qua công ty con về năng lượng mang tên Elli, tập đoàn đã kết nối hệ thống lưu trữ có công suất 20 megawatt và dung lượng 40 megawatt-giờ vào lưới điện quốc gia.

Thay vì lắp đặt trên xe ô tô, những viên pin này đóng vai trò lưu trữ điện năng tái tạo và giải phóng năng lượng vào những thời điểm lưới điện cần bổ sung.

Xu hướng này không chỉ dừng lại ở Volkswagen khi các hãng xe lớn như Tesla, BYD, GM, Ford, Renault, Mercedes và Hyundai cũng đang tích cực phát triển hoặc kinh doanh các hệ thống lưu trữ năng lượng tương tự.