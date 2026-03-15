Một loại xăng mới sắp "phủ kín" thị trường Việt Nam

Lộ trình đưa xăng E10 vào thị trường

Xăng E10 là nhiên liệu được pha khoảng 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng. Theo quy định của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 sẽ được triển khai trên toàn quốc, trong khi xăng E5RON92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Việc chuyển sang E10 được xem là bước tiếp theo sau chương trình xăng E5 – loại nhiên liệu sinh học đã được đưa vào sử dụng đại trà từ năm 2018.

Theo ông Trần Minh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), các điều kiện để triển khai xăng E10 đang được chuẩn bị đồng bộ, từ nguồn cung ethanol đến hệ thống pha trộn và phân phối nhiên liệu.

Trên thực tế, trước khi áp dụng rộng rãi, một số doanh nghiệp xăng dầu đã thí điểm kinh doanh xăng E10 tại một số khu vực nhằm đánh giá khả năng vận hành của hệ thống và phản ứng của thị trường.

Giảm phụ thuộc xăng khoáng

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc chuyển sang xăng E10 là giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Với tỷ lệ ethanol khoảng 10%, mỗi lít xăng E10 sẽ thay thế một phần xăng khoáng bằng nhiên liệu sinh học có thể tái tạo. Theo một bài viết trên Báo Nhân dân, nếu được sử dụng rộng rãi, xăng E10 có thể thay thế tương đương khoảng 1 triệu tấn xăng dầu/năm , giảm việc nhập khẩu xăng dầu, giúp nước ta tăng mức độ chủ động về an ninh năng lượng..

Theo các chuyên gia năng lượng, việc phát triển nhiên liệu sinh học có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể biến động do các yếu tố địa chính trị, nhất là căng thẳng tại khu vực Trung Đông – nơi cung cấp phần lớn nguồn dầu thô của thế giới.

Bên cạnh đó, ethanol có chỉ số octane cao, giúp quá trình cháy của nhiên liệu diễn ra hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu cho thấy xăng E10 có thể giảm khoảng 3–7% lượng CO ₂ so với xăng thường.

Ngoài lợi ích về môi trường và năng lượng, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo đầu ra ổn định cho một số nông sản. Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, ethanol có thể được sản xuất từ các nguyên liệu như sắn, ngô hoặc mía, qua đó góp phần tăng liên kết giữa nông nghiệp và công nghiệp năng lượng.

Khả năng tự chủ nguồn nhiên liệu

Để sản xuất xăng E10, thành phần quan trọng là ethanol nhiên liệu (E100).

Theo tính toán của Bộ Công Thương, khi triển khai E10 trên toàn quốc, nhu cầu ethanol để pha xăng có thể đạt khoảng 1–1,5 triệu m³ mỗi năm.

Trong khi đó, Việt Nam hiện có 6 nhà máy sản xuất ethanol, với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000 m³ mỗi năm. Nếu vận hành hết công suất, nguồn cung trong nước mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu ethanol cho xăng E10.

Theo ông Trần Minh, phần thiếu hụt có thể được bổ sung thông qua nhập khẩu ethanol từ các quốc gia sản xuất lớn như Mỹ hoặc Brazil, đồng thời từng bước mở rộng năng lực sản xuất trong nước.

Việc triển khai xăng E10 cũng đang tạo động lực phục hồi cho ngành sản xuất ethanol trong nước. Một số nhà máy ethanol từng dừng hoạt động trước đây đang được xem xét khởi động lại để cung cấp nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học.

Theo các chuyên gia, nếu các nhà máy ethanol nội địa được khôi phục và hoạt động ổn định, Việt Nam có thể từng bước nâng cao tỷ lệ tự chủ nguồn nhiên liệu sinh học trong những năm tới.