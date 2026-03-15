TVS, Google và Qualcomm bắt tay tạo xe điện Android Auto đầu tiên trên thế giới, mở cuộc đua công nghệ mới cho xe hai bánh

Bên lề triển lãm mô tô quốc tế EICMA 2025, một sự kiện công nghệ đáng chú ý đã diễn ra khi TVS Motor Company cùng Google và Qualcomm công bố mẫu xe điện hai bánh mang tên TVS X. Đây được xem là chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới tích hợp hệ sinh thái Android Auto, đánh dấu bước tiến mới trong xu hướng số hóa phương tiện cá nhân.

Theo thông tin từ các hãng, sự hợp tác giữa ba tập đoàn công nghệ và công nghiệp này nhằm tạo ra một nền tảng trải nghiệm lái xe hoàn toàn mới, nơi phần mềm, phần cứng và thiết kế phương tiện được phát triển như một hệ sinh thái thống nhất. TVS X vì thế không chỉ là một chiếc xe điện đơn thuần mà còn được định vị như một thiết bị di động thông minh trên bánh xe.

Một trong những điểm nổi bật nhất của TVS X nằm ở màn hình cảm ứng kích thước 10,2 inch, được giới thiệu là lớn nhất trong phân khúc xe điện hai bánh. Màn hình này đóng vai trò trung tâm điều khiển cho toàn bộ hệ thống kết nối và hiển thị thông tin của xe, từ điều hướng, trạng thái phương tiện đến các ứng dụng số.

Thông qua Android Auto được tối ưu riêng cho xe hai bánh, người lái có thể truy cập các chức năng như bản đồ với dữ liệu giao thông theo thời gian thực, điều khiển bằng giọng nói và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm giữa nhiều thiết bị. Google cho biết hệ thống được thiết kế nhằm giảm thiểu sự phân tâm khi lái xe, giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách trực quan và an toàn.

Ở khía cạnh phần cứng, Qualcomm đảm nhiệm vai trò cung cấp nền tảng máy tính cho buồng lái kỹ thuật số của xe. Đây được ví như “bộ não” xử lý toàn bộ dữ liệu và ứng dụng, bao gồm các bộ xử lý đa nhân hiệu năng cao, kết nối 4G và 5G tích hợp cũng như khả năng vận hành song song nhiều tác vụ như điều hướng, dữ liệu xe và tương tác số mà không gặp độ trễ.

Bên cạnh các tính năng kết nối, TVS X cũng được trang bị loạt công nghệ an toàn và tiện ích hiện đại. Xe hỗ trợ mở khóa và khởi động không cần chìa, hệ thống đèn LED với hiệu ứng ánh sáng có thể lập trình, chức năng giữ xe khi dừng trên dốc, hệ thống phát hiện va chạm và cảnh báo chống trộm. Theo nhà sản xuất, toàn bộ các tính năng này được thiết kế nhằm giảm thiểu sự phân tâm khi lái xe và nâng cao mức độ an toàn trong môi trường giao thông đô thị.

TVS cho biết triết lý phát triển của mẫu xe này dựa trên khái niệm “mobility định nghĩa bằng phần mềm”. Điều đó có nghĩa chiếc xe không chỉ được cải tiến bằng phần cứng mà còn có thể liên tục được nâng cấp thông qua phần mềm, tương tự cách các thiết bị điện tử hiện đại hoạt động.

Đáng chú ý, dự án TVS X cũng đặt nền móng cho nhiều công nghệ trong tương lai. Trong số đó có trí tuệ nhân tạo xử lý trực tiếp trên thiết bị nhằm cung cấp thông tin lái xe cá nhân hóa, hệ thống giao tiếp Vehicle-to-Everything cho phép xe kết nối với hạ tầng giao thông và các phương tiện khác, cũng như mức độ kết nối thời gian thực sâu hơn giữa người lái, phương tiện và môi trường xung quanh.

Từ góc nhìn thị trường, sự xuất hiện của TVS X cũng phản ánh xu hướng mới của ngành xe hai bánh khi công nghệ kết nối ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng, bên cạnh hiệu suất vận hành hay thiết kế.

Tại Việt Nam, nơi xe máy vẫn là phương tiện giao thông chủ đạo với hàng chục triệu chiếc lưu hành, xu hướng “xe máy thông minh” đang bắt đầu hình thành trong vài năm gần đây. Nhiều mẫu xe mới đã được trang bị màn hình kỹ thuật số, kết nối smartphone hoặc ứng dụng quản lý xe.

Tuy nhiên, việc tích hợp trực tiếp hệ sinh thái như Android Auto trên xe hai bánh vẫn là khái niệm khá mới. Nếu các công nghệ như trên TVS X dần phổ biến, trải nghiệm sử dụng xe máy trong tương lai có thể thay đổi đáng kể, khi phương tiện không chỉ là công cụ di chuyển mà còn trở thành một phần trong hệ sinh thái số của người dùng.

Trong bối cảnh đô thị lớn tại Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp giao thông xanh và thông minh hơn, xe điện hai bánh kết hợp nền tảng kết nối số có thể mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp xe máy. Dù vậy, mức giá, hạ tầng sạc và thói quen sử dụng của người tiêu dùng vẫn sẽ là những yếu tố quyết định khả năng phổ biến của các công nghệ này trong thực tế.

Sự xuất hiện của TVS X tại EICMA 2025 vì thế không chỉ là màn ra mắt của một mẫu xe điện mới, mà còn cho thấy ngành xe hai bánh đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nơi phần mềm và kết nối số có thể trở thành yếu tố định hình tương lai của phương tiện cá nhân.