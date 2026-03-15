Yamaha trình làng Fazzio 125 nội địa Nhật, xe tay ga thời trang tiết kiệm xăng bất ngờ gây chú ý

Yamaha Motor vừa công bố mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên Fazzio, thuộc phân khúc 125cc, dự kiến bán ra tại thị trường Nhật Bản từ ngày 24/4/2026. Đây là một trong những sản phẩm mới đáng chú ý của hãng xe Nhật khi kết hợp giữa phong cách thiết kế thời trang, công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Theo Yamaha, Fazzio được phát triển dựa trên triết lý thiết kế mang tên “Simple & Casual Mover as a Lifestyle-wear”. Triết lý này định hình chiếc xe như một phương tiện di chuyển hàng ngày đơn giản, dễ sử dụng, nhưng vẫn có thể đóng vai trò như một món phụ kiện thể hiện phong cách cá nhân của người sử dụng.

Khác với nhiều mẫu xe tay ga 125cc trước đây của Yamaha vốn thiên về phong cách thể thao, Fazzio được định vị như một mẫu xe thời trang dành cho môi trường đô thị. Đối tượng khách hàng mà Yamaha hướng tới là những người trẻ sống tại thành phố, chủ yếu trong độ tuổi từ đầu 20 đến đầu 30, mong muốn sở hữu một chiếc xe vừa thực dụng vừa có cá tính riêng.

Ở khía cạnh thiết kế, Fazzio sử dụng ngôn ngữ tạo hình đơn giản với các bề mặt thân xe gọn gàng và ít chi tiết phức tạp. Điểm nhận diện đặc trưng của mẫu xe này là mô-típ hình oval xuất hiện xuyên suốt nhiều chi tiết, từ cụm đèn pha, đèn hậu cho tới bảng đồng hồ và móc treo đồ phía trước. Theo Yamaha, cách tiếp cận này nhằm tạo ra một chiếc xe tay ga dễ nhận diện và có thể duy trì sức hút lâu dài mà không bị ảnh hưởng bởi các xu hướng thiết kế ngắn hạn.

Mẫu xe sử dụng động cơ BLUE CORE dung tích 124cc làm mát bằng không khí. Yamaha cho biết khối động cơ này mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu 56,4 km cho mỗi lít xăng, một con số đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Fazzio là hệ thống Power Assist. Đây là lần đầu tiên Yamaha áp dụng công nghệ này trên các mẫu xe nội địa tại Nhật Bản. Khi người lái vặn ga mạnh từ trạng thái đứng yên, bộ khởi động kiêm máy phát điện sẽ hoạt động như một động cơ điện để hỗ trợ lực kéo cho động cơ xăng trong khoảng tối đa 3 giây. Nhờ vậy, chiếc xe có thể tăng tốc mượt mà hơn khi leo dốc hoặc chở hai người.

Công nghệ này hoạt động nhờ hệ thống Smart Motor Generator System. Ngoài việc hỗ trợ Power Assist, hệ thống còn cho phép khởi động động cơ một cách êm ái và đóng vai trò trong cơ chế Stop & Start System. Khi xe dừng tại đèn giao thông, động cơ sẽ tự động tắt nhằm tiết kiệm nhiên liệu và chỉ cần vặn ga để khởi động lại một cách nhẹ nhàng.

Ở khía cạnh sử dụng hàng ngày, Yamaha Fazzio cũng được thiết kế với mục tiêu thân thiện với người dùng. Xe có trọng lượng chỉ 97 kg, giúp việc dắt xe hay xoay trở trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn. Chiều cao yên 765 mm kết hợp với thiết kế yên xe gọn gàng giúp người lái dễ dàng chống chân khi dừng.

Trang bị tiện ích trên xe cũng khá đầy đủ đối với một mẫu xe tay ga đô thị. Fazzio có hệ thống smart key cho phép mở khóa và khởi động mà không cần lấy chìa, cốp chứa đồ dưới yên dung tích 19,1 lít có thể chứa một mũ bảo hiểm dạng jet, cổng sạc USB tiện lợi và khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể nhận thông báo cuộc gọi, theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu và quản lý tình trạng xe.

Yamaha cung cấp cho Fazzio bốn tùy chọn màu sắc gồm Leaf Green, Light Blue, Pastel Yellow và Black. Các tông màu được thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, mang cảm giác thư giãn và phù hợp với phong cách sống đô thị. Ngoài ra, hãng cũng cung cấp các phụ kiện tùy chọn như ốp đèn pha để người dùng có thể cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích.

Trước khi chính thức bán ra thị trường, Yamaha đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu mẫu xe vào ngày 9/3. Tại sự kiện này, họa sĩ minh họa utu, người thiết kế hình ảnh quảng bá cho Fazzio, cũng xuất hiện cùng một phiên bản đặc biệt của mẫu xe do chính mình thực hiện. Sau đó, xe dự kiến được trưng bày tại Yamaha E-Ride Base ở khu vực Yokohama Minato Mirai.

Tại Nhật Bản, Yamaha Fazzio được công bố với mức giá 368.500 yên (tương đương khoảng 61 triệu VNĐ) đã bao gồm thuế tiêu dùng 10%.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, Fazzio không phải là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Trên thực tế, mẫu xe tay ga này đã xuất hiện tại Việt Nam trong vài năm gần đây thông qua các đại lý tư nhân nhập khẩu từ Indonesia. Tuy nhiên, Yamaha Việt Nam hiện chưa phân phối chính hãng dòng xe này.

Việc nhập khẩu tư nhân khiến giá bán của Fazzio tại Việt Nam thường cao hơn so với thị trường sản xuất. Dù vậy, chiếc xe vẫn thu hút một nhóm khách hàng riêng nhờ thiết kế trẻ trung, phong cách thời trang và kích thước nhỏ gọn phù hợp với môi trường đô thị.

Trong bối cảnh thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong phân khúc xe tay ga 125cc, sự xuất hiện của những mẫu xe mang phong cách lifestyle như Fazzio cho thấy xu hướng tiêu dùng đang dần thay đổi. Người dùng trẻ không chỉ quan tâm đến khả năng vận hành hay độ bền, mà còn chú ý nhiều hơn tới yếu tố thiết kế và cá tính.

Nếu trong tương lai Yamaha Việt Nam quyết định phân phối chính thức mẫu xe này, Fazzio có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga đô thị, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn mang phong cách riêng.

Đức Khương