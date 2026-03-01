Kỳ tích vô tiền khoáng hậu đưa đảo ngọc Việt Nam hất văng Maldives vươn thẳng top 2 châu Á

Mới đây, tại giải thưởng Readers' Choice Awards 2026 của tạp chí du lịch danh tiếng DestinAsian, “đảo Ngọc” Phú Quốc đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Maldives, Phuket hay Koh Samui để trở thành hòn đảo đẹp thứ 2 tại châu Á. Đây không chỉ là niềm tự hào của du lịch Kiên Giang mà còn là minh chứng cho sự bứt phá ngoạn mục của du lịch Việt Nam ngay đầu năm 2026.

Nhìn vào bảng xếp hạng của DestinAsian qua các năm, có thể thấy một lộ trình thăng hạng bền bỉ và đầy thuyết phục của Phú Quốc. Nếu như năm 2024, hòn đảo này chỉ khiêm tốn ở vị trí thứ 6, thì đến năm 2025 đã vươn lên top 5 và chính thức chạm tay vào danh hiệu Á quân vào tháng 3/2026. Việc chỉ đứng sau "thiên đường" Bali (Indonesia) và xếp trên cả những cái tên vốn là biểu tượng của sự xa xỉ như Maldives cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy làm du lịch và chất lượng dịch vụ tại đây.

Phú Quốc xếp hạng 2 tại bảng xếp hạng hòn đảo đẹp nhất châu Á 2026 của DestinAsian. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đánh giá từ hàng triệu độc giả và các chuyên gia du lịch cao cấp, sức hút của Phú Quốc trong giai đoạn đầu năm 2026 đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang sơ và hạ tầng đẳng cấp quốc tế. Một trong những điểm cộng lớn nhất giúp Phú Quốc "ghi điểm" tuyệt đối với bạn bè quốc tế chính là chính sách thị thực cực kỳ thông thoáng khi du khách nước ngoài được miễn visa lên đến 30 ngày. Đây là lợi thế cạnh tranh khổng lồ mà không phải thiên đường biển đảo nào cũng có được.

Phú Quốc có các cơ sở lưu trú hướng biển với dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Ảnh: Khánh Vy

Đầu tiên là hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Nam đảo và Bắc đảo đã đạt đến độ chín muồi. Những cái tên như JW Marriott, Regent hay New World liên tục lọt top các khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của tệp khách hàng thượng lưu. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch sáng tạo như Cầu Hôn (Kiss Bridge) hay các show diễn công nghệ đỉnh cao mỗi đêm đã biến Phú Quốc thành một "điểm đến không ngủ", nơi du khách có thể trải nghiệm đa dạng từ văn hóa, giải trí đến nghỉ dưỡng chuyên sâu. Để hành trình khám phá thuận tiện nhất, du khách được khuyến khích sử dụng taxi hoặc các ứng dụng đặt xe công nghệ, vốn rất phổ biến và dễ dàng tiếp cận ngay khi vừa rời khỏi sân bay quốc tế Phú Quốc.

Phú Quốc có nhiều địa diểm du lịch nổi tiếng như Cầu Hôn. Ảnh: DestinAsian

Tình hình thực tế trong 4 tháng đầu năm đã minh chứng cho sức nóng của danh hiệu này. Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội tháng 3, Phú Quốc đã đón lượng khách quốc tế tăng vọt hơn 80% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thời điểm từ tháng 11 đến tháng 4 được xem là mùa vàng để ghé thăm đảo Ngọc khi tiết trời khô ráo và biển xanh trong vắt. Đồng thời, sự xuất hiện của các đường bay thẳng từ các thị trường mới đã giúp đảo Ngọc duy trì tỷ lệ lấp đầy phòng luôn ở mức trên 85% tại các phân khúc cao cấp.

Với vị thế Á quân vừa đạt được, Phú Quốc đang đứng trước vận hội mới để trở thành tâm điểm du lịch của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc duy trì chất lượng dịch vụ đồng bộ và bảo tồn nét đẹp tự nhiên sẽ là chìa khóa để đảo Ngọc không chỉ giữ vững thứ hạng mà còn có thể cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vị quán quân trong những năm tới. Đây chính là thời điểm vàng để du khách trong và ngoài nước lên kế hoạch khám phá hòn đảo "đáng trải nghiệm nhất" năm 2026 này.

Theo: DestinAsian, TTXVN