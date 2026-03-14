Tạm giam chủ cơ sở làm giấm ăn giả bằng ‘axit axetic pha nước lã’ ở Bắc Ninh

14-03-2026 - 20:41 PM | Thị trường

Trong quá trình sản xuất, Khương pha phụ gia thực phẩm axit acetic với nước để tạo giấm ăn, sau đó dán nhãn “giấm trắng 100% tự nhiên” và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Tạm giam chủ cơ sở làm giấm ăn giả bằng ‘axit axetic pha nước lã’ ở Bắc Ninh- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Công Khương. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, tháng 1/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn kiểm tra 389 tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất sản phẩm mang nhãn “Giấm trắng 100% tự nhiên” bằng cách pha phụ gia thực phẩm axit acetic với nước, không sử dụng các nguyên liệu lên men tự nhiên.

Tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ 7.488 chai giấm trắng loại 0,5 lít, khoảng 150 kg phụ gia thực phẩm axit acetic, cùng nắp chai, nhãn mác hàng hóa và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc sản xuất.

Tạm giam chủ cơ sở làm giấm ăn giả bằng ‘axit axetic pha nước lã’ ở Bắc Ninh- Ảnh 2.

Khu vực sản xuất giấm giả của của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023 Nguyễn Công Khương từng tự công bố sản phẩm giấm trắng với thành phần gồm cốt giấm và nước tinh khiết. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, Khương không sử dụng nguyên liệu lên men tự nhiên từ gạo, táo hay hoa quả mà dùng axit acetic pha với nước lọc để tạo thành giấm ăn.

Sau đó, Khương dán nhãn “giấm trắng 100% tự nhiên” lên các chai giấm và đưa ra thị trường tiêu thụ, phục vụ nhu cầu pha nước chấm và chế biến thực phẩm của người dân.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Văn Chương/VTC

VTC News

