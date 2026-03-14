Nhiều nước kích hoạt làm việc online để giảm tiêu thụ xăng dầu

Làm việc tại nhà (hay còn được gọi là làm việc từ xa) là xu hướng được ưa chuộng từ sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu đang đối mặt với những biến động khó lường và áp lực từ giá dầu thô leo thang, hình thức làm việc từ xa để cắt giảm tiêu thụ xăng dầu tiếp tục là giải pháp được bàn tới.

Hôm 10/3, Reuters đưa tin Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh nguồn năng lượng bị siết chặt do xung đột ở Trung Đông bằng cách áp dụng hình thức làm việc tại nhà.

Làm việc tại nhà giúp dân công sở Thái Lan thoát cảnh tắc đường kinh hoàng.

Một số giải pháp tình thế khác cũng được đưa ra là tạm dừng các chuyến công tác nước ngoài, sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26-27°C và đẩy mạnh các cuộc họp trực tuyến.

Tại Philippines, toàn bộ các cơ quan nhà nước, trừ các dịch vụ thiết yếu được Chính phủ yêu cầu chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày/tuần, chuyển toàn bộ các cuộc họp sang hình thức trực tuyến. Loạt biện pháp này hướng đến mục tiêu giảm 10-20% mức tiêu thụ nhiên liệu.

Thực tế cho thấy, khi nhiều doanh nghiệp và người lao động chuyển sang làm việc từ xa, lượng điện, nhiên liệu và tài nguyên tiêu thụ cho hoạt động công việc cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Làm việc từ xa còn thúc đẩy thói quen tiêu dùng năng lượng có ý thức hơn.

Trước hết, làm việc tại nhà giúp giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ cho giao thông. Điều này góp phần tiết kiệm năng lượng ở quy mô lớn, đặc biệt tại các thành phố đông dân, nơi giao thông chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức tiêu thụ năng lượng.

Mô hình làm việc tại nhà giúp giảm nhu cầu sử dụng năng lượng tại các tòa nhà văn phòng. Một văn phòng truyền thống cần tiêu tốn nhiều điện năng cho hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí, thang máy, thiết bị văn phòng và hệ thống máy chủ. Khi số lượng nhân viên đến văn phòng giảm, doanh nghiệp có thể cắt giảm diện tích thuê hoặc giảm công suất vận hành của các hệ thống này. Nhiều nghiên cứu cho thấy các tòa nhà văn phòng là một trong những khu vực tiêu thụ điện năng lớn nhất trong đô thị. Vì vậy, việc giảm tần suất sử dụng không gian văn phòng có thể giúp tiết kiệm một lượng điện đáng kể.

Guardian phân tích làm việc từ xa còn thúc đẩy thói quen tiêu dùng năng lượng có ý thức hơn. Khi trực tiếp chi trả hóa đơn điện nước tại nhà, nhiều người có xu hướng chú ý hơn đến việc tắt thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên hoặc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý. Những hành vi nhỏ được thực hiện bởi hàng triệu người lao động, có thể tạo ra tác động tích cực với tổng mức tiêu thụ năng lượng của xã hội.

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Cornell và Microsoft, những người thường xuyên làm việc từ xa sẽ giảm lượng khí thải nhà kính tới 54% so với những nhân viên làm việc tại văn phòng.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những nhân viên làm việc kết hợp không góp phần giảm lượng khí thải đáng kể như vậy. Làm việc tại nhà 2-4 ngày mỗi tuần có thể giảm lượng khí thải carbon từ 11 - 29%, trong khi làm việc tại nhà 1 ngày mỗi tuần chỉ cắt giảm 2%.