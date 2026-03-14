Hết cảnh khan hàng, Toyota Corolla Cross lấy lại ngôi vương xe Hybrid: Suzuki XL7 ‘hụt hơi’ sau 1 tháng thăng hoa
Nguồn cung ổn định giúp Toyota nhanh chóng thâu tóm lại thị phần xe lai điện, đẩy các đối thủ vừa nhen nhóm hy vọng trở lại vạch xuất phát.
Cục diện thị trường xe hybrid Việt Nam tháng 2/2026 ghi nhận cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở vị trí dẫn đầu. "Hiện tượng" Suzuki XL7 Hybrid sau khi chiếm lĩnh ngôi vương vào tháng trước chính thức nhường chỗ cho dàn xe Toyota. Việc nguồn cung ổn định trở lại sau kỳ nghỉ Tết giúp hãng xe Nhật Bản nhanh chóng thiết lập lại trật tự phân khúc.
Tâm điểm thị trường đổ dồn vào Toyota Corolla Cross khi mẫu xe này đòi lại vị trí số 1 thuyết phục. Với 362 xe rời đại lý, Corolla Cross không chỉ lấy lại phong độ mà còn tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Sức hút mẫu CUV này vẫn đến từ sự tin tưởng của người dùng vào hệ thống vận hành hybrid tự sạc, vốn là thế mạnh cốt lõi của Toyota tại Việt Nam. Đồng hành cùng sự trở lại của Corolla Cross là Innova Cross với 212 xe bán ra, vững vàng ở vị trí thứ 2 và khẳng định vị thế xe xanh trong phân khúc MPV cỡ trung.
Sau giai đoạn im ắng để hoàn tất thủ tục lắp ráp trong nước, Honda CR-V e:HEV RS chính thức trở lại đường đua. Với doanh số 194 xe, mẫu SUV nhà Honda ngay lập tức chen chân vào top 3, phả hơi nóng trực tiếp lên các đối thủ xếp trên. Sự hiện diện của CR-V Hybrid lắp ráp được kỳ vọng làm thay đổi cán cân thị phần trong thời gian tới. Ở chiều ngược lại, Suzuki XL7 Hybrid cho thấy dấu hiệu hụt hơi sau một tháng bùng nổ. Doanh số ghi nhận 156 xe đẩy mẫu xe này xuống vị trí thứ 4. Dù vẫn là lựa chọn kinh tế trong nhóm xe lai, XL7 đang đối mặt áp lực lớn khi các đối thủ đã giải quyết xong bài toán khan hàng.
Nhìn rộng ra toàn cảnh, xu hướng chọn xe hybrid của người Việt vẫn tập trung tối đa vào các dòng SUV và MPV. Trong khi các mẫu xe gầm cao như Toyota Yaris Cross (65 xe) hay Honda HR-V (38 xe) duy trì sức mua ổn định, nhóm sedan lại tỏ ra yếu thế. Toyota Camry (45 xe) và Honda Civic (22 xe) vẫn có tệp khách hàng riêng nhưng khó tạo đột biến về số lượng. Cá biệt, Toyota Corolla Altis chỉ ghi nhận doanh số tượng trưng 1 xe, phản ánh sự chuyển dịch ưu tiên rõ rệt của người tiêu dùng sang các dòng xe đa dụng.
Thị trường xe hybrid tháng 2/2026 đã trả lại vị thế cho những cái tên sừng sỏ. Cuộc đua sắp tới dự kiến tập trung vào khả năng duy trì nguồn cung của Toyota và chiến lược mở rộng dải sản phẩm lắp ráp từ phía Honda.
