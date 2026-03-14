Geely Monjaro: Khi SUV cao cấp không chỉ còn là đặc quyền của giới thượng lưu

Geely Monjaro nổi tiếng được xây dựng trên nền tảng kiến trúc CMA (Compact Modular Architecture). CMA là nền tảng kiến trúc mô-đun linh hoạt được Geely phát triển tại Trung tâm Công nghệ Ô tô Trung Quốc-Châu Âu (CEVT).

Với hơn 2.000 kỹ sư đến từ 25 quốc gia và khoản đầu tư 12 tỷ nhân dân tệ, CMA đã ra đời sau 5 năm nghiên cứu và phát triển. Đây là nền tảng mô-đun cơ bản đầu tiên đáp ứng 5 giá trị cốt lõi: An toàn, Sức khỏe, Trí tuệ, Hiệu suất và Tiết kiệm năng lượng.

Nền tảng CMA là lời cam kết mạnh mẽ của Geely trong việc phát triển các giải pháp di chuyển sáng tạo và hiệu quả, mở ra một kỷ nguyên mới cho những chiếc xe thông minh và bền vững, mang lại những trải nghiệm lái xe vượt trội cho người dùng trên toàn cầu.

Với CMA, Monjaro đã gặt hái nhiều thành công. Geely Monjaro liên tục nằm trong danh sách các mẫu xe SUV bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc và từng được vinh danh Mẫu xe của năm 2024 tại thị trường Nga. Tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng ngày càng yêu cầu cao về cả hiệu suất, công nghệ và tính thẩm mỹ, mẫu SUV cao cấp cỡ D này đang tạo ra cú hích lớn.

Điểm nhấn của Monjaro đến từ giá trị thực tế mang lại cho người dùng đó là trải nghiệm xe hạng sang với "mức giá không tưởng". "Giá trị vượt tầm giá" là những gì mà mẫu SUV Monjaro mang tới cho khách hàng Việt. Với Monjaro, khách hàng không chỉ mua một phương tiện di chuyển, họ đang đầu tư vào một chiếc xe có hệ thống an toàn chủ động ngang ngửa các dòng xe sang của Thụy Điển nhưng lại sở hữu không gian rộng rãi và tiện nghi cực kỳ hiện đại.

So với các đối thủ trong cùng phân khúc, Monjaro nổi bật nhờ được trang bị khối động cơ tăng áp mạnh mẽ và hệ thống hỗ trợ lái thông minh ADAS cấp độ L2 tiêu chuẩn.

Monjaro sở hữu thân xe đạt chuẩn an toàn 5 sao với một cấu trúc an toàn vững chắc. Cấu trúc thân xe dạng lồng từ 79% thép chịu lực cao, trong khi dầm cản trước được làm từ hợp kim nhôm series 7 và đạt chứng nhận an toàn 5 sao C-NCAP.

Nội thất của mẫu xe này là một cuộc cách mạng với các chất liệu cao cấp như da Nappa, gỗ tự nhiên và kim loại, mang lại cảm giác sang trọng và đẳng cấp châu Âu.

Ghế lái điều chỉnh điện 12 hướng kèm tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của người dùng. Ghế phụ cũng được hãng chăm chút rất cẩn thận.

Đặc biệt, chỉ với một nút bấm, trên Monjaro hành khách phía sau có thể chủ động điều chỉnh vị trí ghế phụ và lưng ghế để ghế phụ phía trước và hàng ghế sau có thể ngả phẳng, tối ưu không gian duỗi chân, nâng tầm trải nghiệm ghế ngồi hạng thương gia.

Sự khác biệt của Monjaro còn ở chỗ, tại thị trường Việt, Geely/Tasco Auto không chỉ bán xe mà bán một phong cách sống đẳng cấp bằng ưu đãi đặc quyền toàn trình "You Enjoy, We Care". Đây là gói đặc quyền được thiết kế cá nhân hóa, giải quyết mọi nỗi lo của chủ xe với gói cứu hộ VETC 24/7 trong 10 năm, tặng 01 năm sử dụng VETC miễn phí qua trạm BOT (trị giá 1 triệu).

Chương trình tri ân và chăm sóc khách hàng "độc nhất vô nhị" này của Geely/Tasco Auto nhằm giúp người dùng Geely Monjaro được trải nghiệm "toàn diện" những dịch vụ cao cấp nhất, đẳng cấp nhất xuyên suốt từ quá trình trước khi mua, trong quá trình sử dụng đến dịch vụ hậu mãi với gói bảo dưỡng định kỳ miễn phí lên tới 3 năm.

Khách hàng có thể để lại xe sửa chữa tại hệ thống 100 xưởng dịch vụ ô tô Carpla Service của Tasco và sẽ được mượn xe từ Carpla dùng thay thế tạm thời. Khách hàng sẽ được tích 1% giá trị khi vào xưởng sửa chữa (trọn đời).

Với những khách hàng thường xuyên phải tham gia các buổi tiệc hoặc công việc phải dùng đến rượu, bia, cũng sẽ có thêm dịch vụ "Bạn uống Tôi lái". Dịch vụ này sẽ hỗ trợ đưa khách và xe về nhà an toàn (theo chính sách BUTL).

Gói "đặc quyền toàn trình" của Tasco với người dùng Geely Monjaro còn có dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí 12 lượt (trong 2 năm) cùng kỳ nghỉ đẳng cấp 3 ngày 2 đêm tại Ana Mandara Resort Đà Lạt. Người dùng Geely Monjaro cũng được sử dụng Co-Working Space miễn phí tại hệ thống Tasco Auto cùng quà tặng tri thức đặc biệt là một bộ sách từ Tasco.

Không chỉ thế, trong tháng 3/2026, với khách hàng mua bản Premium sẽ được hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ, hỗ trợ 1% giá trị xe. Phiên bản Flagship sẽ được hỗ trợ tới 4% giá trị xe.