Quy định mới về xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc từ 1-6

14-03-2026 - 08:00 AM | Thị trường

Các doanh nghiệp chỉ còn khoảng 2,5 tháng để hoàn thiện các thủ tục cần thiết khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc theo quy định mới từ 1-6.

Chiều 13-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc theo Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

Quy định mới về xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc từ 1 - 6 năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam

Theo ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cuối năm 2025, phía Trung Quốc ban hành Lệnh 280, thay thế một số nội dung của Lệnh 248, đồng thời bổ sung các quy định mới liên quan đến quản lý và đăng ký doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào thị trường này. Theo thông báo mới nhất, có hơn 2.500 nhóm mặt hàng phải thực hiện đăng ký.

Các quy định trong Lệnh 280 được đánh giá chặt chẽ hơn trước đây. Trong khi đó, phía Trung Quốc dự kiến bắt đầu áp dụng từ ngày 1-6-2026. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp chỉ còn khoảng 2,5 tháng để hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Nếu doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt và tuân thủ quy định mới, hoạt động xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, thông tin một điểm đáng chú ý là quy định mới không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đã được cấp mã đăng ký theo Lệnh 248. Những doanh nghiệp này sẽ được chuyển tiếp sang cơ chế quản lý mới mà không phải đăng ký lại từ đầu.

Tuy nhiên, Lệnh 280 có một số điều chỉnh liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm, thẩm quyền cơ quan quản lý và các yêu cầu kỹ thuật. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin để bảo đảm tuân thủ quy định khi văn bản chính thức có hiệu lực.

Theo phía Trung Quốc, việc ban hành Lệnh 280 nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động thương mại nông sản giữa Trung Quốc và các quốc gia.

Song song với việc cập nhật quy định mới, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang trao đổi với phía Trung Quốc để làm rõ một số nội dung kỹ thuật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thuận lợi.

Cùng với đó, một điểm thay đổi đáng chú ý của Lệnh 280 là điều chỉnh phương thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Trước đây, việc đăng ký được thực hiện theo hai hình thức: Doanh nghiệp đăng ký trực tiếp với Hải quan Trung Quốc hoặc đăng ký thông qua cơ quan thẩm quyền.

Theo quy định mới, hai hình thức này được thống nhất thành một quy trình chung. Doanh nghiệp chủ động chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến trên hệ thống của phía Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong thành phần hồ sơ vẫn bắt buộc phải có thư giới thiệu của cơ quan thẩm quyền. Do đó, doanh nghiệp vẫn cần liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được kiểm tra, xác nhận và cấp thư giới thiệu trước khi hoàn thiện hồ sơ.

Các cơ quan quản lý khuyến nghị doanh nghiệp thường xuyên theo dõi thông tin trên website của Văn phòng SPS Việt Nam và các cơ quan chuyên ngành để kịp thời cập nhật quy định mới.

Theo Lê Thúy

Người lao động

