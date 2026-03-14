Ông trùm sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới đón cú sốc, bị ‘hụt’ đi 2 triệu thùng dầu mỗi ngày

Theo Oilprice, Ả Rập Xê Út đã phải giảm khoảng 20% sản lượng dầu trong bối cảnh xung đột với Iran làm gián đoạn xuất khẩu từ Vùng Vịnh Ba Tư, gây ra một trong những đợt thiếu hụt nguồn cung đột ngột lớn nhất trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Theo các nguồn tin của Reuters, sản lượng dầu của vương quốc này giảm khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày, xuống còn khoảng 8 triệu thùng/ngày, sau khi ngừng khai thác từ các mỏ khổng lồ ngoài khơi Safaniya và Zuluf. Hai mỏ này trước đó cung cấp hơn 2 triệu thùng/ngày, chủ yếu là dầu thô nặng và trung bình nặng.

Động thái trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi gián đoạn tại vùng Vịnh kể từ khi Mỹ và Israel xảy ra xung đột với Iran vào ngày 28/2. Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, gần như bị phong tỏa đối với hầu hết tàu thương mại, buộc các nhà sản xuất phải tạm dừng khai thác một lượng lớn dầu thô.

Ả Rập Xê Út đã nỗ lực chuyển hướng một phần lượng dầu xuất khẩu qua đường ống Đông-Tây đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Tuy nhiên, hệ thống này chủ yếu vận chuyển dầu thô nhẹ và không thể bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt từ các tuyến xuất khẩu ở Vùng Vịnh.

Sự cắt giảm sản lượng này đánh dấu bước lùi đáng kể so với tháng 2, khi Ả Rập Xê Út tăng sản lượng lên 10,882 triệu thùng/ngày và cung cấp 10,111 triệu thùng/ngày cho thị trường như một phần kế hoạch dự phòng trước nguy cơ xung đột khu vực. Hiện vương quốc, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và nắm giữ phần lớn công suất dự trữ toàn cầu, buộc phải rút bớt dầu khỏi thị trường.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh — bao gồm Ả Rập Xê Út, Iraq, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cắt giảm ít nhất 10 triệu thùng/ngày do gián đoạn vận chuyển, tương đương khoảng 10% nguồn cung toàn cầu.

Công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho biết, xung đột hiện tại có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD/thùng. Ngân hàng Morgan Stanley nhận định trong một báo cáo mới nhất rằng ngay cả khi xung đột được giải quyết nhanh chóng, thị trường năng lượng vẫn có thể phải đối mặt với nhiều tuần gián đoạn.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình sẽ đạt khoảng 98 USD/thùng trong tháng Ba và tháng Tư trước khi giảm xuống khoảng 71 USD/thùng vào quý IV.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo trong kịch bản rủi ro cao, khi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong một tháng, giá trung bình trong hai tháng này có thể tăng lên 110 USD/thùng.

Nếu các tuyến vận chuyển không sớm được mở lại, tình trạng thiếu hụt có thể trầm trọng hơn, đẩy giá dầu tăng mạnh khi các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu phải tìm nguồn thay thế lượng dầu có thể bị tắc nghẽn tại Vịnh Mexico trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng.