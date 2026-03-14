Quán ăn chật vật giữ giá

Các mức tăng giá ở các đơn vị cũng không thống nhất, có nơi tăng 10.000 -30.000 đồng/bình, có nơi tăng đến 57.000 đồng/bình...

Chị Trương Thúy Minh, kinh doanh thức ăn ở phường Bình Tiên (TP HCM), cho biết đơn vị giao gas mới thông báo bình loại 12 kg chỉ bơm được 6 kg gas với giá 270.000 đồng.

Trong khi đó, một số đơn vị khác tăng giá gas bán lẻ tới cả trăm ngàn đồng/bình 12 kg, lên mức 480.000-530.000 đồng, với lý do thiếu nguồn cung. "Bán đồ ăn chỉ lời vài ngàn đồng mỗi suất, giá gas tăng quá cao thì chúng tôi sẽ phải tính đến chuyện tăng giá bán" - chị Minh phân trần.

Giá gas tăng liên tục thời gian gần đây, gây khó khăn cho các gia đình và mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ảnh: NGỌC ÁNH

Cũng kinh doanh đồ ăn tại phường Bình Trưng, TP HCM, chị Xuân Mai kể chỉ còn đủ gas để nấu nướng khoảng 1-2 ngày tới nên đã gọi cho cửa hàng cung cấp và được báo chỉ bơm nửa bình gas nhưng giá bán... giữ nguyên như bình 12 kg. "Giá gas cao kéo dài sẽ dẫn đến giảm lợi nhuận nhưng tôi chưa thể tăng giá bán vì sợ mất khách" - chị Mai phản ánh.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH TotalEnergies LPG Việt Nam (TELPGV) tăng giá gas 1.540 đồng/kg (chưa bao gồm thuế GTGT), áp dụng từ ngày 13-3 cho tất cả sản phẩm. Nguyên nhân là do gần đây, nguồn cung LPG bị gián đoạn, thiếu hụt nghiêm trọng, dẫn đến chi phí đầu vào và các chi phí liên quan tăng cao.

Theo các đại lý kinh doanh gas, tình hình cung ứng mặt hàng này vẫn còn khó khăn. Các nhà phân phối cung cấp nhỏ giọt, chỉ đáp ứng 30%-50% nhu cầu, rất hiếm đại lý được cung ứng đến 70% nhu cầu.

Tuy nhiên, cũng có một số công ty có động thái giảm giá gas. Chẳng hạn, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco gas) ngày 13-3 đã giảm giá gas 1.500 đồng/kg so với mức giá 2 ngày trước đó. Mức giảm này tương đương 9.000 đồng/bình 6 kg và 18.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, Công ty CP Năng Lượng Long Yin Long An cũng thông báo từ ngày 13-3, giá gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco đều giảm 1.500 đồng/kg. Theo đó, giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng không vượt quá 296.000 đồng/bình 6 kg, 532.500 đồng /bình 12 kg; 1,085 triệu đồng/bình 22 kg; 1,233 triệu đồng/bình 25 kg và 1,996 triệu đồng/bình 45 kg.

Giá gas tăng ảnh hưởng lớn đến chi tiêu trong gia đình và dịch vụ ăn uống (F&B). Ông Nguyễn Thái Bình - chuyên gia ngành dịch vụ ẩm thực (F&B), Giám đốc Học viện Concepts - cho biết với ngành F&B, tác động của giá gas không chỉ dừng ở tiền nhiên liệu mà còn cả chi phí vận chuyển thực phẩm, chi phí sản xuất ở bếp trung tâm và cả giá nguyên liệu đầu vào.

Đối với quán ăn quy mô nhỏ, chỉ cần giá gas tăng thêm 70.000-100.000 đồng/bình 12 kg có thể khiến chi phí vận hành mỗi tháng đội lên vài triệu đồng, buộc chủ quán phải lựa chọn tăng giá bán, giảm khẩu phần, hoặc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn. "Khi chi phí năng lượng biến động do yếu tố địa chính trị, mô hình F&B nào có biên lợi nhuận mỏng hoặc phụ thuộc nhiều vào bếp gas sẽ dễ bị tổn thương nhất" - chuyên gia này chỉ rõ.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sau Tết Âm lịch, nhiều quán ăn tại TP HCM đã rục rịch tăng giá từ 2.000-5.000 đồng/suất ăn. Những quán chưa tăng giá bán thì gặp áp lực chi phí rất lớn và khó kéo dài tình trạng này.

Mới đây, một quán cơm văn phòng trên đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TP HCM) đã thông báo nâng giá suất cơm từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng do giá thực phẩm, nguyên liệu, gas và nhiều chi phí khác đều tăng khá cao.