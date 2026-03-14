Tiếp tục chi Quỹ bình ổn, giá xăng dầu giữ nguyên

Trong thông báo mới phát đi, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định, giá bán xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều chỉnh ngày 12/3.

Như vậy giá xăng, dầu trong nước tiếp tục duy trì ở mức:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.504 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 25.575 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 27.025 đồng/lít - Dầu hỏa: không cao hơn 26.932 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 18.661 đồng/kg

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành vào tối nay, nhà điều hành tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tương tự như trong 2 ngày gần đây ở mức: chi 4.000 đồng/lít (hoặc kg) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, riêng đối với dầu diesel chi 5.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, đến ngày 13/3/2026, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, kéo theo giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong nước tăng từ 9,10% đến 29,79% so với ngày 12/3/2026. Cụ thể: xăng E5RON92 tăng 9,10%, lên 28.917 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 9,34%, lên 32.338 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 16,55%, lên 37.326 đồng/lít; dầu hỏa tăng 29,79%, lên 40.147 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S tăng 14,08%, lên 25.851 đồng/kg.

Song để ổn định thị trường và hạn chế tác động tới kinh tế - xã hội, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu và mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026. Quyết định này nhằm giảm áp lực tăng giá trong nước trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương cho biết đang rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến điều hành giá xăng dầu trong Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.