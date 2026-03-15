Thái Lan nhận tin buồn từ Iran, quyết tâm đàm phán mua một mặt hàng của Nga để bù đắp thiếu hụt

Thay vì mặc vest như thông thường, quan chức Thái Lan mặc áo sơ mi đi làm tại Bangkok ngày 10/3. Ảnh: Bangkok Post

Mới đây, ngày 13/3, theo tờ Nation Thailand, ông Phiphat Ratchakitprakarn, Phó Thủ tướng kiêm Giám đốc Trung tâm Quản lý và Giám sát Tình hình Trung Đông của Thái Lan, cho biết, hiện nay 50% lượng dầu thô nhập khẩu của Thái Lan đến từ khu vực Vịnh Ba Tư và đi qua Eo biển Hormuz. Trong khi đó, 50% còn lại đến từ các nguồn ngoài khu vực này.

Vì vậy, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Chính phủ Thái Lan đang tiến hành đẩy nhanh các cuộc đàm phán mua thêm dầu từ các nguồn ngoài Vịnh Ba Tư.

Phó Thủ tướng Phiphat Ratchakitprakarn xác nhận rằng, Bộ Năng lượng Thái Lan đang chuẩn bị đàm phán mua dầu thô từ Nga để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào. Ông cũng khẳng định trữ lượng dầu thô của Thái Lan đủ dùng trong 98 ngày tới đây, đồng thời trấn an người dân rằng nguồn cung năng lượng của Thái Lan sẽ không bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng Phiphat Ratchakitprakarn (áo đen) tại buổi họp báo ngày 13/3. Ảnh: Nation Thailand

Ngoài các biện pháp bảo đảm nguồn cung dầu, Theo Phó Thủ tướng Thái Lan, Chính phủ “xứ chùa Vàng” cũng đang giám sát giá dầu diesel theo chỉ đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Trên thực tế, xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô toàn cầu lên gần 100 USD/thùng. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Phiphat Ratchakitprakarn cho biết các cơ quan liên quan sẽ họp để xem xét định hướng điều chỉnh giá dầu trong nước.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ Thái Lan sẽ phải để giá năng lượng điều chỉnh dần theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, ông khẳng định, Chính phủ Thái Lan đang nỗ lực tối đa để giảm bớt khó khăn cho người dân, nhất là trong bối cảnh xung đột Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Thái Lan yêu cầu công chức đi thang bộ

Công chức Thái Lan được yêu cầu làm việc tại nhà từ 10/3 để tiết kiệm năng lượng. Ảnh minh họa: Nation Thailand

Trước đó, trong phiên họp vào ngày 10/3, Thủ tướng Anutin Charnvirakul yêu cầu công chức Thái Lan thi hành chính sách tiết kiệm năng lượng, bao gồm từ làm việc tại nhà đến hạn chế dùng thang máy.

Đồng thời, Chính phủ Thái Lan còn khuyến cáo công chức hoãn kế hoạch xuất ngoại, nên ưu tiên sử dụng thang bộ thay vì thang máy trong sinh hoạt hàng ngày.

Hơn nữa, các tòa nhà công quyền sẽ chạy điều hòa ở mức 26 - 27°C nhằm tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, công chức có thể chuyển sang áo sơ mi ngắn tay thay cho trang phục như vest. Nhân viên phải tắt đèn và thiết bị điện khi không sử dụng, cũng như hạn chế dùng máy photocopy và tăng cường họp trực tuyến.

Giữa giai đoạn chiến sự Trung Đông gây xáo trộn cung ứng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, những biện pháp trên chính là một phần chính sách tiết kiệm năng lượng và xăng dầu được Chính phủ Thái Lan triển khai để đảm bảo an ninh năng lượng.

Ưu tiên trong chính sách của Thái Lan trong giai đoạn này chính là giảm gánh nặng về nhu cầu tiêu thụ, trong đó tiên phong là lĩnh vực công. Đồng thời, Chính phủ nước này cũng kêu gọi người dân phối hợp tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như đi chung xe để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Đáng chú ý, trong tháng 3, Thái Lan đã đình chỉ xuất khẩu năng lượng sang các quốc gia khác, trừ Lào và Myanmar.

Giới chức Thái Lan cảnh báo rằng, nếu căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, chính phủ có thể áp dụng những biện pháp quyết liệt hơn, chẳng hạn như giảm độ sáng bảng quảng cáo tại cửa hàng, rạp chiếu phim và doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các trạm xăng đóng cửa từ 22h (ngoại trừ những điểm trên tuyến đường huyết mạch).

Xung đột Trung Đông khiến hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz bị gián đoạn. Ảnh: CCentral

Trên thực tế, xung đột tại Trung Đông bùng phát ngày 28/2, khiến hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz bị gián đoạn. Eo biển Hormuz nằm giữa Oman và Iran, là tuyến vận chuyển dầu và khí hóa lỏng quan trọng của thế giới, khi chiếm xấp xỉ 1/3 tổng khối lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển trên toàn cầu. Đáng chú ý, khoảng 75% lượng dầu này được chuyển tới các thị trường châu Á, tiêu biểu như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hiện nay, các nhà nhập khẩu tại châu Á đang nhanh chóng tìm nguồn cung thay thế và Nga là một lựa chọn. Đáng chú ý, kể từ ngày 12/3 (theo giờ địa phương), Mỹ đã cho phép các nước mua lượng dầu Nga đang vận chuyển trên biển trong 30 ngày, đến ngày 11/4.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng khẳng định rằng, biện pháp “ngắn hạn, quy mô hẹp” này chỉ áp dụng với số dầu đang trong quá trình vận chuyển và không mang lại lợi ích tài chính lớn cho chính phủ Nga.

Bài tham khảo nguồn: Nation Thailand, Bangkok Post, Reuters, X