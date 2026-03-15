Hà Nội: Nguồn cung xăng dầu, khí đốt ổn định

Ngày 14/3, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG), qua đó ghi nhận thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, không phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng hay tăng giá bất thường.

Bên cạnh việc kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và gas; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, góp phần giữ ổn định thị trường. Người dân cũng được khuyến cáo không hoang mang trước các thông tin chưa được kiểm chứng, không mua xăng dầu tích trữ vào can, chai hoặc các vật dụng không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo thống kê của Sở Công Thương thành phố Hà Nội, hiện thành phố có 453 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra, giám sát từ chiều 13/3 đến sáng 14/3, các đội quản lý thị trường ghi nhận toàn bộ các cửa hàng xăng dầu vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, nguồn cung hàng hóa cơ bản được bảo đảm. Các cơ sở đều thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng theo giá do cơ quan có thẩm quyền công bố.

Đến thời điểm này lực lượng chức năng chưa phát hiện hiện tượng tăng giá bất thường, bán hàng nhỏ giọt, đầu cơ găm hàng hoặc các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu. Tình hình cung ứng tại các cửa hàng nhìn chung ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Về mặt bằng giá, trong ngày 14/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước vẫn được giữ theo mức điều hành gần nhất của liên Bộ Công Thương – Tài chính. Cụ thể, giá bán lẻ tối đa của xăng RON95-III khoảng 25.575 đồng/lít, xăng E5RON92 khoảng 22.500 đồng/lít, dầu diesel khoảng 27.025 đồng/lít và dầu hỏa khoảng 26.932 đồng/lít.

Mặc dù giá dầu thế giới thời gian gần đây duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị và biến động trên thị trường năng lượng quốc tế, song mặt bằng giá xăng dầu trong nước vẫn được điều hành ổn định. Điều này góp phần hạn chế tác động đến chi phí sản xuất, vận tải và lưu thông hàng hóa, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn diễn ra bình thường.

Đáng chú ý, so với những ngày trước đó, tình hình cung ứng xăng dầu tại thị trường Hà Nội đã được cải thiện rõ rệt. Theo báo cáo của các đội quản lý thị trường, các cửa hàng từng ghi nhận tình trạng thiếu hàng trước đây đã được bổ sung nguồn cung và hoạt động trở lại bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm 18h00 ngày 14/3. lượng người dân đến mua xăng dầu cũng giảm đáng kể so với các ngày trước. Tại nhiều khu vực tại thành phố, nhất là các trục đường lớn, khu vực đông dân cư, trường học, không còn tình trạng người dân xếp hàng dài chờ mua xăng như trước. Thị trường dần trở lại trạng thái ổn định, tâm lý người tiêu dùng cũng được cải thiện.

Anh Nguyễn Hải Việt (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết những ngày trước thấy nhiều người lo lắng nên anh cũng tranh thủ đi đổ xăng sớm. Nhưng hôm nay ra cây xăng thấy bán hàng bình thường, không phải chờ đợi lâu nên cũng yên tâm hơn và không cần phải tích trữ xăng, vừa nguy hiểm vừa bất tiện.

Chị Trần Thu Hà (phường Đống Đa, Hà Nội) cũng chia sẻ hiện giờ ra cửa hàng xăng dầu thấy nguồn hàng đầy đủ, nhân viên phục vụ bình thường nên khá yên tâm. Các cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên như vậy cũng giúp người dân tin tưởng hơn vào nguồn cung.

Ở góc độ đơn vị kinh doanh, nhiều cửa hàng xăng dầu cho biết hoạt động bán hàng đang diễn ra ổn định, nguồn hàng đã được các doanh nghiệp đầu mối bổ sung kịp thời. Một nhân viên tại cửa hàng xăng dầu trên đường Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết những ngày trước có thời điểm lượng khách đến đông hơn bình thường nên việc phục vụ có lúc hơi quá tải. Tuy nhiên hiện nay nguồn cung đã ổn định, cửa hàng nhập hàng đều đặn và phục vụ khách bình thường.

Đại diện một cửa hàng xăng dầu tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi luôn bán đúng giá niêm yết và phục vụ liên tục trong giờ mở cửa. Hiện nguồn hàng được cung cấp ổn định nên người dân không cần lo lắng về việc thiếu xăng”.

Đối với mặt hàng khí hóa lỏng (LPG), kết quả kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường cho thấy hoạt động kinh doanh gas trên địa bàn vẫn diễn ra bình thường. Các cửa hàng duy trì hoạt động ổn định, nguồn cung cơ bản được bảo đảm và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trong ngày 14/3, giá gas bán lẻ tại các cửa hàng được ghi nhận tương đối ổn định, chưa phát sinh biến động tăng thêm đáng kể so với thời điểm gần đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, giá gas trong nước đang chịu tác động nhất định từ xu hướng tăng của giá năng lượng thế giới cũng như chi phí nhập khẩu và vận chuyển.

Mặc dù vậy, thị trường LPG tại Hà Nội hiện chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc gián đoạn nguồn cung. Các doanh nghiệp kinh doanh gas vẫn bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo các tiểu thương, nhu cầu sử dụng gas của người dân hiện vẫn ổn định, chủ yếu phục vụ sinh hoạt gia đình và kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Chủ một cửa hàng gas tại phường Thanh Xuân, đánh giá thời gian gần đây giá gas có điều chỉnh tăng do ảnh hưởng của thị trường năng lượng thế giới, tuy nhiên nguồn hàng vẫn bảo đảm. Các đại lý vẫn nhập hàng đều nên không có tình trạng khan hiếm.

Đánh giá chung cho thấy thị trường xăng dầu và gas tại thành phố Hà Nội đang được kiểm soát tốt, nguồn cung ổn định và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng cũng góp phần giúp người dân hiểu rõ tình hình thị trường, hạn chế tâm lý lo ngại và giảm đáng kể hiện tượng mua xăng dầu tích trữ như những ngày trước.

Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì việc theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và LPG. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát sinh, nhằm bảo đảm thị trường năng lượng trên địa bàn luôn ổn định, minh bạch và phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.



