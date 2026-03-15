Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố hồ sơ đăng ký của mẫu SUV điện mới Exeed EX7, thuộc thương hiệu cao cấp Exeed của Chery. Tài liệu này lần đầu xác nhận các thông số kỹ thuật quan trọng của mẫu xe trước khi ra mắt chính thức.

Theo dữ liệu từ MIIT, Exeed EX7 có kích thước dài 4.988 mm, rộng 1.975 mm và cao 1.710 mm (hoặc 1.702 mm tùy cấu hình). Chiều dài cơ sở đạt 3.000 mm – mức khá lớn trong phân khúc SUV điện cỡ trung đến lớn. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi, trọng lượng không tải 2.230 kg và tổng trọng lượng tối đa 2.660 kg.

Phiên bản trong hồ sơ pháp lý sử dụng một mô-tơ điện đặt phía trước với công suất 230 kW, do United Automotive Electronic Systems cung cấp, cho tốc độ tối đa 200 km/h. Bộ pin sử dụng cell lithium-sắt-phosphate (LFP) do CATL cung cấp, tuy nhiên dung lượng pin và phạm vi hoạt động chưa được tiết lộ trong tài liệu đăng ký.

EX7 được cung cấp nhiều tùy chọn mâm và lốp gồm 255/55 R19, 255/50 R20 và 265/45 R21. Chiều rộng vệt bánh xe đạt 1.690 mm phía trước và 1.695 mm phía sau. Góc tiếp cận và góc thoát dao động từ 18–21 độ tùy cấu hình.

Về thiết kế, mẫu SUV điện này mang phong cách tối giản với dải đèn LED ban ngày chạy ngang toàn bộ đầu xe, kết hợp cụm đèn pha tách rời xếp dọc. Phía sau nổi bật với dải đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng thân xe và cản sau mang phong cách crossover.

Trước đây, mẫu xe này từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký với tên gọi ET7 trước khi được đổi thành EX7. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện của Exeed – thương hiệu cao cấp của Chery.

Những hình ảnh nội thất từng được công bố cho thấy xe trang bị màn hình cỡ lớn kéo dài từ trung tâm sang phía hành khách, bảng đồng hồ kỹ thuật số dạng nổi và cửa sổ trời toàn cảnh. EX7 nhiều khả năng sử dụng kiến trúc điện áp cao E0X của Chery, nền tảng được phát triển cho các hệ truyền động thuần điện và hybrid mở rộng phạm vi.

Trong tương lai, hãng dự kiến bổ sung phiên bản dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện. Theo các thông tin trước đó, cấu hình này có thể đạt công suất kết hợp tới 353 kW và phạm vi hoạt động tối đa khoảng 726 km theo tiêu chuẩn CLTC, tùy cấu hình pin.

Exeed EX7 được định vị trong phân khúc SUV năng lượng mới cỡ lớn tại Trung Quốc – thị trường đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh giữa các thương hiệu nội địa. Các đối thủ trực tiếp của mẫu xe này gồm Li Auto L7 và Nio ES6.

Theo xác nhận từ nhà sản xuất, EX7 đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt ban đầu. Một điểm đáng chú ý là xe có thể trang bị hệ thống phanh cơ điện (EMB), thay thế cơ cấu thủy lực truyền thống bằng hệ thống điều khiển điện tử.

Với chiều dài thân xe gần 5 mét, trục cơ sở 3 mét cùng nền tảng điện áp cao, EX7 cho thấy tham vọng của Chery trong việc mở rộng sự hiện diện ở phân khúc SUV điện cao cấp – nơi các hãng xe Trung Quốc đang tăng tốc cạnh tranh cả về công nghệ lẫn quy mô sản phẩm.

Theo CNC﻿