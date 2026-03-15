Xe Trung Quốc vẫn khó tìm chỗ đứng

15-03-2026 - 09:30 AM | Thị trường

Những năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến các thương hiệu Trung Quốc gia nhập mạnh mẽ.

Chỉ chưa đầy 2 năm, khoảng 13 hãng xe Trung Quốc đã xuất hiện, trải dài từ xe xăng, hybrid đến xe điện. Các thương hiệu đua nhau tung sản phẩm mới, đầu tư hệ thống đại lý và triển khai nhiều chiến lược tiếp thị. Một số hãng còn lên kế hoạch lắp ráp trong nước nhằm tăng độ bao phủ. Dù vậy, doanh số thực tế vẫn khá khiêm tốn.

Thậm chí, mẫu ô tô điện giá rẻ Wuling Hongguang Mini EV, từng đặt tham vọng thay thế xe máy tại Việt Nam, gần đây đã âm thầm rút lui.

Theo giới kinh doanh, rào cản lớn nhất vẫn là tâm lý của người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống Ô tô Hiền (TP HCM), cho rằng nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc khi mới vào Việt Nam quá chú trọng bán hàng nhưng "quên" đầu tư mạng lưới bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng. Điều này khiến không ít khách hàng e ngại.

Bên cạnh đó, người Việt từ lâu vẫn ưu tiên xe Nhật Bản và Hàn Quốc vì độ bền và tính thanh khoản cao. "Xe Nhật, xe Hàn khi bán lại thường chỉ mất giá khoảng 20%-30%, trong khi xe Trung Quốc có thể mất giá tới 50%, thậm chí cao hơn nhưng vẫn khó tìm người mua" - bà Hiền nhận xét.

Ngoài yếu tố tâm lý, thị trường ô tô Việt Nam cũng đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Không chỉ xe Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều hãng xe điện và thương hiệu mới liên tục gia nhập. Đáng chú ý, sự nổi lên của VinFast với chiến lược phát triển xe điện mạnh mẽ cũng tạo thêm áp lực lớn cho các hãng xe nước ngoài.

Những mẫu xe tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam: Xe Trung Quốc dẫn đầu danh sách, tiêu thụ chỉ từ 0,8L/100 km

Theo Long Giang

Người lao động

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phương án nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày nhập khẩu: Việt Nam cần trữ bao nhiêu?

Đang di chuyển thì Mỹ bất ngờ 'bật đèn xanh', hơn 19 triệu thùng dầu Nga lênh đênh trên biển

Kiểm tra bất ngờ, phát hiện một tàu chở dầu dài 228m đang âm thầm di chuyển đến Nga, treo cờ giả Comoros để né tránh trừng phạt

Giá cà phê hôm nay 15-3: Chốt tuần giảm, Robusta thay thế Arabica càng nhiều

Bán lẻ điện máy: Sân chơi của vài "ông lớn"

Xung đột Trung Đông làm đảo lộn chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt vẫn tìm được hàng trăm đơn hàng mới

