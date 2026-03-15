Giá cà phê hôm nay 15-3: Chốt tuần giảm, Robusta thay thế Arabica càng nhiều

15-03-2026 - 08:47 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay khép lại một tuần với xu hướng giảm; việc Robusta giảm giá tạo lợi thế cạnh tranh để thay thế Arabica

Hôm nay 15-3, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn London – Anh hay New York – Mỹ, giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 90.600 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg, tương đương giảm 6,2% so với tuần trước.

Trong khi đó, giá Robusta tham chiếu hiện tại ở mức 3.455 USD/tấn, thấp hơn tuần trước 8,4% cho thấy cà phê nội địa giữ giá tốt hơn.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa phát hành báo cáo tháng 2-2026 ghi nhận xu hướng thay thế cà phê Arabica bằng Robusta đang thúc đẩy việc tái cấu trúc các hỗn hợp rang xay, dần làm giảm nhu cầu đối với cà phê Arabica trong khi hỗ trợ nhu cầu đối với cà phê Robusta.

Trong 12 tháng qua, tốc độ giảm lượng tồn kho cà phê Robusta đã vượt xa tốc độ giảm của cà phê Arabica.

Chiên sự Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo ra những căng thẳng mới cho thương mại toàn cầu, trong đó có cà phê

Niên vụ qua, việc giá cà phê Arabica liên tục tăng cao, gần gấp đôi so với giá cà phê Robusta, ngày càng ảnh hưởng đến các quyết định pha trộn.

Các nhà rang xay thương mại có khả năng kỹ thuật để thay thế cà phê Arabica bằng cà phê Robusta trong hỗn hợp của họ đã và đang thực hiện điều này, tạo ra nhu cầu gia tăng đối với cà phê Robusta đồng thời làm giảm nhu cầu đối với cà phê Arabica.

Hiệu ứng thay thế này đã góp phần hỗ trợ và ổn định giá cả trong những ngày cuối tháng 2-2026.

Theo ICO, thị trường thiếu động lực tăng giá mạnh do mưa cải thiện tại vùng trọng điểm sản xuất cà phê ở Brazil giúp giảm lo ngại thiếu cung.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo ra những căng thẳng mới.

Giá cà phê hôm nay 14-3: Rớt mạnh khi người Mỹ thay đổi thói quen

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu phương án nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày nhập khẩu: Việt Nam cần trữ bao nhiêu?

Đang di chuyển thì Mỹ bất ngờ 'bật đèn xanh', hơn 19 triệu thùng dầu Nga lênh đênh trên biển

Bán lẻ điện máy: Sân chơi của vài "ông lớn"

08:32 , 15/03/2026
Xung đột Trung Đông làm đảo lộn chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Việt vẫn tìm được hàng trăm đơn hàng mới

08:04 , 15/03/2026
Yamaha trình làng Fazzio 125 nội địa Nhật, xe tay ga thời trang tiết kiệm xăng bất ngờ gây chú ý

08:00 , 15/03/2026
Thái Lan nhận tin buồn từ Iran, quyết tâm đàm phán mua một mặt hàng của Nga để bù đắp thiếu hụt

06:30 , 15/03/2026

