Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm tra bất ngờ, phát hiện một tàu chở dầu dài 228m đang âm thầm di chuyển đến Nga, treo cờ giả Comoros để né tránh trừng phạt

15-03-2026 - 09:28 AM | Thị trường

Con tàu mang tên Sea Owl I dài khoảng 228m đã bị lực lượng chức năng lên tàu kiểm tra ngoài khơi thị trấn Trelleborg ở miền nam Thụy Điển.

Ảnh minh họa

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi hoạt động dưới cờ giả và có liên quan đến “hạm đội bóng tối” của Nga, trong bối cảnh châu Âu gia tăng giám sát các tàu bị nghi né tránh lệnh trừng phạt.

Con tàu mang tên Sea Owl I dài khoảng 228 mét đã bị lực lượng chức năng lên tàu kiểm tra ngoài khơi thị trấn Trelleborg ở miền nam Thụy Điển. Theo dữ liệu từ các dịch vụ theo dõi tàu biển, tàu rời cảng Santos của Brazil vào ngày 15/2 và ban đầu được cho là đang hướng đến Tallinn, thủ đô của Estonia.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cho biết các dấu hiệu cho thấy con tàu thực chất đang di chuyển đến cảng Primorsk gần thành phố Saint Petersburg của Nga.

Theo thông báo của cơ quan này, tàu Sea Owl I treo cờ của Comoros, nhưng bị nghi không có đăng ký hợp lệ trong sổ đăng bạ tàu của quốc gia này. Điều đó đồng nghĩa con tàu có thể đang hoạt động dưới “cờ giả”, khiến không có quốc gia nào chịu trách nhiệm pháp lý và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn hàng hải.

Nhà chức trách Thụy Điển đã mở cuộc điều tra sơ bộ về các vi phạm tiềm tàng đối với luật hàng hải, đặc biệt liên quan đến khả năng đi biển và các tiêu chuẩn an toàn của tàu. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu các thành viên thủy thủ đoàn có bị bắt giữ hay không.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, Sea Owl I nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu và từng tham gia vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ giữa Brazil và Nga trong những năm gần đây. Phía Moscow hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

“Hạm đội bóng tối” của Nga là thuật ngữ chỉ các tàu chở dầu có cấu trúc sở hữu phức tạp hoặc không minh bạch, thường sử dụng cờ đăng ký thuận tiện và các phương thức vận hành nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga.

Vào tháng 10 năm ngoái, Liên minh châu Âu đã đưa gần 120 tàu chở dầu bị nghi thuộc mạng lưới này vào danh sách trừng phạt.

Động thái của Thụy Điển diễn ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát nước này kiểm soát một tàu chở hàng mang cờ giả khác, bị nghi cũng thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga và có khả năng vận chuyển ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine.

Thuyền trưởng tàu Caffe trong vụ việc trước đó đã bị bắt giữ và đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm các quy định hàng hải liên quan đến khả năng đi biển và an toàn tàu.

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
08:47 , 15/03/2026
08:32 , 15/03/2026
08:04 , 15/03/2026
08:00 , 15/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên