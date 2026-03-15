Dưa hấu rớt giá thê thảm, cắt lỗ 1.000 đồng/kg

Ngày 14/3, ông Nguyễn Bảy Thành - Chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai - cho biết, giá dưa hấu giảm mạnh khiến nhiều hộ dân trồng dưa hấu bị thua lỗ nặng, địa phương đã kiến nghị các cơ quan chức năng, doanh nghiệp hỗ trợ bà con. Giá dưa hấu hiện xuống chỉ còn khoảng 1.000 - 5.000 đồng/kg, trong khi đó thương lái kén chọn và loại nào chất lượng tốt mới được giá.

Ông Nguyễn Bảy Thành cũng cho hay, hiện một số hộ dân cũng phải bán sớm để cắt lỗ, có hộ bán cả sào cho thương lái tự thu hoạch với giá từ 2-3 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi sào nông dân phải đầu tư từ 7-9 triệu đồng.

Thương lái tới chỉ lựa mua những quả to, chín đều.

“Tổng diện dưa hấu trên địa bàn khoảng 400 ha, bà con đã thu hoạch rải rác trước. Theo báo cáo của anh em chuyên môn, có một số diện tích dưa hấu bà con đang chăm sóc, sắp thu hoạch thời gian tới. UBND xã đã chỉ đạo anh em cán bộ tuyên truyền, kiến nghị đến các thương lái, doanh nghiệp hỗ trợ thu mua, giải cứu dưa hấu cho bà con”, ông Thành chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Bích Phương - hộ trồng dưa ở xã Phú Túc, Gia Lai - lựa những quả dưa lớn, chất lượng để bán. Tuy vậy, thương lái tới mua cũng đắn đo "mặc cả lên, mặc cả xuống".

“Gia đình tôi năm nay đầu tư 78 sào dưa hấu với hơn 680 triệu đồng, giờ phải bán cắt lỗ mỗi sào chỉ với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi bán, gia đình chỉ thu về hơn 180 triệu đồng, lỗ gần nửa tỷ đồng”, chị Phương rưng rưng và cho biết thời điểm này lỗ cũng phải bán, nếu không dưa sẽ hỏng. Vì thế, gia đình đành bán rẻ để thương lái vào hái, rồi thu dọn lán trại về nhà.

Chị Phương phải bán dưa hấu giá vì sợ để lâu sẽ hỏng.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Hải (trú xã Tây Sơn, Gia Lai) đến địa bàn xã Uar để đầu tư, trồng 100 sào dưa hấu. Thời tiết thuận lợi, dưa hấu cho quả to, gia đình chị Hải mừng thầm, nghĩ sẽ có vụ mùa bội thu. Gọi là may mắn hơn một số hộ lỗ khác, chị Hải bán sớm nên được giá 4 triệu đồng/sào, dù vẫn lỗ hơn 200 triệu đồng so với chi phí đầu tư.

Hiện Sở Công Thương Gia Lai cũng đã có công văn gửi các địa phương, doanh nghiệp đầu mối, siêu thị, chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm và các chợ trên địa bàn đề nghị hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm dưa hấu tỉnh Gia Lai.

Gia Lai có diện tích dưa hấu khá lớn nằm ở phía Tây của tỉnh.

Theo Sở Công Thương Gia Lai, tổng diện tích trồng dưa hấu tại tỉnh khoảng 2.733 ha. Các địa phương báo cáo tới nay diện tích đã thu hoạch đạt trên 10%, sản lượng đã thu hoạch hơn 12.000 tấn. Tới nay, toàn tỉnh còn khoảng 2.400ha dưa chưa thu hoạch và cần được hỗ trợ tiêu thụ trong tháng 3 và tháng 4 năm nay (gần 90% sản lượng).

Theo ước tính, vụ mùa năm nay năng suất dưa hấu tỉnh Gia Lai đạt khoảng 38 - 50 tấn/ha. Số diện tích còn lại đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch tập trung, dự báo trong thời gian ngắn sản lượng đưa ra thị trường sẽ tăng mạnh.

Để kịp thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương Gia Lai đề nghị các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp chế biến, phân phối thực phẩm, các siêu thị, chuỗi cửa hàng, hệ thống chợ... quan tâm phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ dưa hấu của tỉnh.