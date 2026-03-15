Nghịch lý doanh số tháng Tết: Bán tải tăng 580% soán ngôi vương, Pajero Sport hồi sinh ngoạn mục sau tháng trắng đơn

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport gây chú ý khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về mặt tương đối. Theo số liệu bán hàng, mẫu xe này không bán được chiếc nào trong tháng 1/2026.

Sang tháng 2/2026, doanh số của Pajero Sport đạt 81 xe. Dù con số tuyệt đối chưa lớn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc, sự thay đổi này cho thấy lượng xe bàn giao đã được cải thiện sau giai đoạn đầu năm gần như “trắng doanh số”.

Tuy nhiên, việc Mitsubishi Pajero Sport tăng doanh số không phải do nhiều khách hàng mua hơn. Bởi khi được mở bán trở lại từ tháng 11/2025, đại diện Mitsubishi Motors Vietnam xác nhận mẫu SUV này sẽ chỉ được bán cho khách hàng dự án (bán theo lô).

Với doanh số tháng 2/2026 đạt 81 xe, doanh số Pajero Sport trong 2 tháng đầu năm đã gần bằng một nửa tổng lượng xe mẫu này bán ra trong cả năm 2025 (180 xe).

Theo thông tin công bố trên website, Mitsubishi Pajero Sport hiện chỉ còn cung cấp phiên bản động cơ xăng, không còn tùy chọn động cơ diesel như trước. Xe có giá bán từ 1,23–1,31 tỷ đồng. Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 3.0L đi kèm hệ dẫn động hai cầu.

Toyota Camry

Ở phân khúc sedan cỡ D, Toyota Camry ghi nhận mức tăng trưởng doanh số đáng kể. Tháng 1/2026, mẫu xe này bán ra 16 chiếc. Sang tháng 2, doanh số tăng lên 53 xe, tương đương mức tăng khoảng 231%.

Tại thị trường Việt Nam, Camry gần như độc chiếm phân khúc sedan hạng D. Đối thủ duy nhất còn phân phối là Kia K5. Tuy nhiên, mẫu xe này không còn công bố doanh số bán hàng theo tháng.

Camry đồng thời thuộc nhóm hiếm tại Việt Nam có phiên bản hybrid đạt doanh số cao hơn bản động cơ xăng. Xu hướng này cho thấy người dùng trong phân khúc sedan cỡ D ngày càng quan tâm nhiều hơn tới các lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross cũng là một trong những mẫu xe có doanh số cải thiện rõ rệt trong tháng 2/2026. Trong tháng 1, mẫu crossover này bán được 125 xe. Chỉ sau một tháng, doanh số đã tăng lên 379 xe, tương đương mức tăng khoảng 203% so với tháng trước đó.

Sự thay đổi này cũng giúp Corolla Cross có bước nhảy vọt về thứ hạng trong phân khúc SUV/crossover hạng B và B+. Nếu trong tháng 1/2026 mẫu xe này đứng cuối bảng xếp hạng doanh số, thì sang tháng 2 đã vươn lên vị trí thứ 6 trong phân khúc vốn có mức cạnh tranh khá chật chội.

Toyota Hilux

Đáng chú ý nhất trong danh sách là Toyota Hilux. Doanh số mẫu bán tải này tăng từ 128 xe trong tháng 1/2026 lên 871 xe trong tháng 2. Với mức tăng khoảng 580%, Hilux cũng là mẫu xe ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh số cao nhất trong nhóm xe được đề cập.

Như vậy, chỉ sau 2 tháng ra mắt phiên bản mới tại Việt Nam, mẫu bán tải của Toyota đã lần đầu tiên trở thành xe bán chạy nhất phân khúc trong một tháng.

Kết quả này càng đáng chú ý khi nó đã chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài tới 1.469 ngày của Ford Ranger tại thị trường Việt Nam. Trước đó, mẫu bán tải của Ford gần như duy trì vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc bán tải trong suốt nhiều năm liên tiếp.

Dù vậy, sự thay đổi thứ hạng trong tháng 2/2026 có thể phần nào chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm thị trường ô tô thường ghi nhận biến động về nguồn cung cũng như sức mua. Trong bối cảnh đó, kết quả của Toyota Hilux có thể xem là một yếu tố khiến cuộc cạnh tranh trong phân khúc bán tải trở nên bớt đơn điệu hơn so với giai đoạn trước.