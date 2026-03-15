Giá xi măng tăng lần thứ ba trong quý I

Áp lực chi phí khiến doanh nghiệp liên tiếp phải điều chỉnh giá. Như vậy, ngay trong quý I/2026, thị trường xi măng ghi nhận đã bước vào đợt điều chỉnh tăng giá lần thứ ba.

Chi phí sản xuất tăng

Sản xuất xi măng tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI. Ảnh tư liệu: Hoàng Nguyên/TTXVN

Thị trường xi măng đang bước vào làn sóng tăng giá mới trong bối cảnh chi phí sản xuất leo thang, đặc biệt là chi phí năng lượng và vận chuyển chịu tác động lớn từ biến động giá xăng dầu. Theo các doanh nghiệp trong ngành, giá than, xăng dầu cùng chi phí logistics tăng mạnh thời gian qua khiến chi phí sản xuất xi măng liên tục gia tăng.

Trong khi đó, xi măng là ngành sử dụng nhiều năng lượng và phụ thuộc lớn vào vận chuyển đường bộ, nên biến động nhiên liệu có tác động trực tiếp tới giá thành sản phẩm. Diễn biến tăng giá đã xuất hiện ngay từ đầu tháng 1. Nhiều doanh nghiệp xi măng tại khu vực phía Nam đã tăng giá xi măng bao khoảng 100.000 đồng mỗi tấn.

Đến đầu tháng 3, một số nhà sản xuất tiếp tục nâng giá xi măng rời thêm khoảng 50.000 đồng mỗi tấn. Diễn biến mới nhất cho thấy xu hướng tăng giá vẫn tiếp tục khi chi phí đầu vào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bởi giá than, xăng dầu và chi phí vận chuyển tăng mạnh khiến chi phí sản xuất xi măng của doanh nghiệp ngày càng lớn, buộc các nhà sản xuất phải điều chỉnh giá bán để bù đắp.

Công ty CP Xi măng Sông Lam thông báo điều chỉnh tăng giá bán cả xi măng bao và xi măng rời thêm 46.300 đồng mỗi tấn (đã bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 1/3/2026 cho toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp.

Tiếp đó, từ ngày 8/3, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Toàn, đơn vị phân phối Xi măng Kim Đỉnh tại miền Trung, cũng điều chỉnh tăng giá các sản phẩm xi măng thêm 35.000 đồng mỗi tấn tại kho Đà Nẵng. Đồng thời, chi phí trung chuyển bằng xe nhỏ trong phạm vi nội thành cũng tăng thêm 10.000 đồng mỗi tấn.

Hàng loạt doanh nghiệp công bố mức tăng mới tạo thành làn sóng tăng giá lan rộng, nhất là khi nhiều doanh nghiệp xi măng lớn đồng loạt thông báo điều chỉnh giá bán trong nửa cuối tháng 3.

Công ty CP Xi măng VICEM Bỉm Sơn cho biết sẽ tăng giá bán xi măng bao và xi măng rời thêm 100.000 đồng mỗi tấn (đã gồm VAT), áp dụng từ ngày 15/3/2026. Theo doanh nghiệp này, giá than và xăng dầu tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến chi phí sản xuất tăng cao.

Cùng thời điểm, Công ty CP Phát triển Sài Gòn cũng thông báo tăng giá các sản phẩm Xi măng Sài Gòn thêm 100.000 đồng mỗi tấn, áp dụng từ ngày 15/3 đối với cả xi măng bao và xi măng xá (xi măng rời).

Từ ngày 16/3, Công ty TNHH Kinh doanh Tiếp thị Xi măng Fico‑YTL điều chỉnh giá xi măng bao 50 kg của tất cả các nhãn hiệu thêm 100.000 đồng mỗi tấn tại toàn bộ khu vực bán hàng. Cùng ngày, Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) cũng thông báo tăng giá các dòng sản phẩm xi măng INSEE bao thêm 100.000 đồng mỗi tấn. Doanh nghiệp thông tin, chi phí nguyên liệu, năng lượng và vận chuyển tiếp tục tăng là nguyên nhân chính khiến giá bán phải điều chỉnh.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long tăng giá các sản phẩm xi măng đóng bao thêm 100.000 đồng mỗi tấn từ ngày 16/3 nhằm đảm bảo duy trì sản xuất và nguồn cung. Một số doanh nghiệp khác cũng đưa ra mức tăng tương tự.

Cụ thể, Công ty CP Xi măng Đại Dương dự kiến tăng giá cả xi măng bao và xi măng rời thêm 100.000 đồng mỗi tấn từ ngày 18/3. Công ty CP Xi măng VICEM Hoàng Mai cũng điều chỉnh tăng giá xi măng bao thêm 50.000 đồng mỗi tấn từ ngày 19/3 tại các thị trường Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Tương tự, Công ty CP Xi măng Xuân Thành thông báo tăng giá các sản phẩm xi măng bao và xi măng rời thêm 100.000 đồng mỗi tấn từ ngày 20/3. Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Xuân Khiêm - đơn vị vận hành Nhà máy Xi măng Xuân Sơn - cũng dự kiến tăng giá bán xi măng thêm 100.000 đồng mỗi tấn từ ngày 20/3 do chi phí sản xuất biến động mạnh.

Còn Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Xi măng SCG Việt Nam cũng thông báo điều chỉnh tăng giá toàn bộ sản phẩm xi măng bao và xi măng rời thêm khoảng 100.440 đồng mỗi tấn từ ngày 21/3 trên toàn bộ thị trường.

Điều chỉnh chiết khấu để bù chi phí sản xuất

Bên cạnh việc tăng trực tiếp giá bán, một số doanh nghiệp xi măng lựa chọn điều chỉnh chính sách chiết khấu thương mại cho hệ thống phân phối - một hình thức tăng giá gián tiếp trên thị trường để bù chi phí sản xuất.

Cụ thể, từ ngày 1/3, Công ty CP Xi măng Đại Dương thông báo giảm mức chiết khấu thương mại 20.000 đồng mỗi tấn đối với các thị trường từ Thanh Hóa trở ra miền Bắc. Tương tự, từ ngày 15/3, Công ty CP Thương mại Kim San, đơn vị phân phối Xi măng Procem, cũng giảm mức chiết khấu thương mại 30.000 đồng mỗi tấn tại các địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình. Theo các doanh nghiệp trong ngành, việc điều chỉnh chiết khấu giúp giảm áp lực chi phí nhưng vẫn giữ ổn định giá niêm yết trên thị trường.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu xây dựng phục hồi nên giá xi măng có thể tiếp tục biến động Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá bán hoặc thay đổi chính sách chiết khấu cho thấy áp lực chi phí đầu vào của ngành xi măng vẫn ở mức cao. Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng đang có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt tại các dự án hạ tầng và bất động sản, các doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh giá là cần thiết để cân đối chi phí sản xuất, duy trì hoạt động và đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Nếu giá nhiên liệu và nguyên vật liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, thị trường xi măng trong thời gian tới vẫn có thể xuất hiện thêm các đợt điều chỉnh giá mới. Theo ông Nguyễn Quang Cung - Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam, chi phí năng lượng hiện chiếm tỷ trọng rất lớn trong giá thành sản xuất xi măng. Trong đó, chi phí than, điện và nhiên liệu vận tải có thể chiếm tới 40% giá thành sản phẩm.

Khi giá xăng dầu và chi phí logistics biến động mạnh, doanh nghiệp xi măng buộc phải điều chỉnh giá bán để bù đắp một phần chi phí đầu vào. Tuy nhiên, mức tăng thực tế vẫn khá thận trọng do thị trường xi măng trong nước vẫn đang cạnh tranh gay gắt. Hiện công suất thiết kế của toàn ngành hiện cao hơn đáng kể so với nhu cầu tiêu thụ trong nước. Vì vậy, các doanh nghiệp không thể tăng giá mạnh mà chủ yếu điều chỉnh từng bước để cân đối chi phí - ông Cung nhận định.

Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng đang dần phục hồi nhờ đầu tư công và các dự án hạ tầng lớn, tiêu thụ xi măng trong năm 2026 được kỳ vọng cải thiện. Tuy vậy, diễn biến giá năng lượng - đặc biệt là xăng dầu và than vẫn sẽ là yếu tố then chốt quyết định xu hướng giá xi măng trong thời gian tới.