410 triệu thùng dầu dự trữ của IEA bắt đầu xuất kho, ưu tiên cung ứng ngay cho thị trường Châu Á

16-03-2026 - 00:05 AM | Thị trường

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) bắt đầu vận chuyển dầu dự trữ khẩn cấp đến châu Á để bù đắp nguồn cung bị gián đoạn do chiến tranh tại Trung Đông.

410 triệu thùng dầu dự trữ của IEA bắt đầu xuất kho, ưu tiên cung ứng ngay cho thị trường Châu Á- Ảnh 1.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã chính thức đưa ra thông báo về việc triển khai kế hoạch giải phóng kho dự trữ dầu mỏ kỷ lục sau khi nhận được phương án thực hiện từ các quốc gia thành viên.

Theo thông báo này, lượng dầu thô dự trữ sẽ được ưu tiên cung cấp ngay lập tức cho thị trường châu Á. Các quốc gia tại châu Âu và châu Mỹ sẽ nhận được các thùng dầu bổ sung từ cuối tháng 3.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử.

Nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ cuộc chiến tại Trung Đông. Các xung đột quân sự đã phong tỏa hiệu quả eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường thủy huyết mạch đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông dầu mỏ toàn cầu.

Tại phiên giao dịch thứ 6 tuần trước, giá dầu tương lai đã đóng cửa ở mức trên 100 USD một thùng. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị tâm lý cho một tuần biến động mạnh sau các hoạt động quân sự của Mỹ, sau khi quốc gia này tấn công các địa điểm quân sự gần cơ sở xuất khẩu dầu chính của Iran vào cuối tuần.

Theo lý giải của đại diện IEA, sở dĩ khu vực châu Á nhận được dầu mỏ dự trữ trước là bởi, các quốc gia tại đây là đối tượng phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung cấp năng lượng từ Trung Đông. Do đó, tốc độ và quy mô của việc giải phóng dự trữ từ IEA được đánh giá là yếu tố sống còn đối với an ninh năng lượng của khu vực này.

410 triệu thùng dầu dự trữ của IEA bắt đầu xuất kho, ưu tiên cung ứng ngay cho thị trường Châu Á- Ảnh 2.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol đã xác nhận trên mạng xã hội X rằng một lượng dầu bổ sung chưa từng có sẽ được đưa vào thị trường châu Á kể từ ngày 16/3.
﻿Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng việc khôi phục dòng chảy dầu ổn định vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Các bên liên quan vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến tại các điểm nóng quân sự để dự báo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Đức Minh

Nhịp sống thị trường

