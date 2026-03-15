Hãng sản xuất ô tô Honda Motor vừa thông báo điều chỉnh chiến lược phát triển phương tiện chạy điện trên phạm vi toàn cầu. Doanh nghiệp này quyết định dừng việc phát triển ba mẫu xe điện tại thị trường Bắc Mỹ.

Nguyên nhân của sự thay đổi này xuất phát từ những biến động trong môi trường kinh doanh và các quy định về môi trường tại các thị trường trọng điểm. Quyết định này kéo theo những hệ lụy tài chính đáng kể đối với nhà sản xuất ô tô Nhật Bản.

Theo Nikkei, tổng thiệt hại liên quan đến việc thay đổi chiến lược có thể lên tới 2,5 nghìn tỷ yên. Trong số đó, khoảng 1,3 nghìn tỷ yên được ghi nhận là khoản lỗ do giảm giá trị tài sản và đóng cửa các cơ sở sản xuất trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. Đây là các nghiệp vụ kế toán nhằm đánh giá lại giá trị sổ sách và không yêu cầu chi trả tiền mặt ngay lập tức. Tuy nhiên, Honda dự kiến sẽ ghi nhận mức lỗ ròng lên tới 690 tỷ yên do các khoản chi phí này.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính là khoản bồi thường thực tế cho các nhà cung cấp phụ tùng. Honda ước tính số tiền bồi thường và các chi phí liên quan sẽ đạt mức 1,7 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 10,6 tỷ USD.

Khoản chi này được chia làm hai giai đoạn với 500 tỷ yên trong năm tài chính hiện tại và 1,2 nghìn tỷ yên trong năm tài chính tiếp theo. Khác với các khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản, tiền bồi thường cho nhà cung cấp sẽ gây tác động trực tiếp và tiêu cực đến dòng tiền của công ty.

Việc bồi thường diễn ra do các nhà cung cấp đã tiến hành đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất và nhân sự dựa trên kế hoạch ban đầu của Honda. Các đối tác này thường chuẩn bị sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt các mẫu xe mới. Khi dự án bị hủy bỏ, Honda phải bù đắp các chi phí đầu tư này cùng với phần lợi nhuận dự kiến mà các nhà cung cấp đã mất đi. Quá trình đàm phán mức bồi thường cụ thể với từng đơn vị cung ứng dự kiến sẽ kéo dài và phức tạp.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Toshihiro Mibe, Honda từng đặt mục tiêu xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu sẽ chiếm 100% doanh số bán xe mới vào năm 2040. Tuy nhiên, công ty đã quyết định cắt giảm kế hoạch đầu tư vào xe điện và phần mềm từ 10 nghìn tỷ yên xuống còn 7 nghìn tỷ yên cho giai đoạn đến năm 2030. Hiện tại, hãng đã giải ngân được khoảng 3,5 nghìn tỷ yên cho mục tiêu chuyển đổi này.

Bối cảnh thị trường thế giới hiện đang có nhiều thay đổi đáng kể so với thời điểm Honda công bố chiến lược xe điện năm 2021. Tại Hoa Kỳ, một số quy định về khí thải nhà kính đã bị bãi bỏ sau những đánh giá mới về tác động môi trường.

Tại thị trường châu Âu, các tiêu chuẩn khí thải cũng đang được nới lỏng và các chương trình trợ giá cho người mua xe điện đang dần bị loại bỏ.

Những thay đổi chính sách này buộc các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản phải cân nhắc lại tốc độ chuyển đổi sang xe thuần điện để bảo đảm lợi nhuận và dòng tiền.