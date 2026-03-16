Bắt 1 người nước ngoài vận chuyển trái phép vàng vào Việt Nam

16-03-2026 - 08:02 AM | Thị trường

Tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 750 g vàng vào Việt Nam.

Vào khoảng 13 giờ 30 ngày 15-3, tại bục kiểm soát hoàn thiện nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Hải quan khu vực VIII Quảng Ninh) và Phòng PC03 (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra, phát hiện một người đàn ông người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn khi làm thủ tục nhập cảnh.

Bắt giữ người nước ngòai vận chuyển vàng trái phép 754g qua Cửa khẩu Móng Cái - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng người nước ngoài

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đàn ông này có giấu mang 2 miếng kim loại màu vàng hình tròn, đường kính 55 mm, mỗi miếng nặng 377 g; trong đó 1 miếng đeo ở cổ, 1 miếng cất trong túi quần. Tổng trọng lượng của 2 tang vật thu giữ là 754 g.

Theo lời khai ban đầu, người này không thực hiện khai báo, làm thủ tục với cơ quan Hải quan Việt Nam khi mang số kim loại nói trên qua cửa khẩu.

Tại thời điểm làm việc, đối tượng khai nhận 2 miếng kim loại màu vàng trên là vàng và được một người đàn ông không quen biết (khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang) thuê vận chuyển từ khu vực cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) sang khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) với tiền công 800 nhân dân tệ. Đối tượng đã đồng ý cất giấu số vàng trên người hòng qua mặt lực lượng kiểm soát nhưng không thành.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ người cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Tr.Đức

Người Lao Động

