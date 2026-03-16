Dầu tiếp đà tăng khi Mỹ cân nhắc tấn công cơ sở xuất khẩu dầu mỏ của Iran

Giá dầu thô tiếp tục tăng trong phiên tối Chủ nhật, có lúc dầu Brent vượt 106 USD/thùng còn dầu WTI cũng vượt mốc 100 USD. Hiện giá dầu Brent dao động quanh mốc 104,7 USD/thùng còn dầu WTI đạt 99,9 USD/thùng – mức tăng ghi nhận hơn 1%.

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg vào ngày 13/3.Ông Trump cho biết các cuộc tấn công không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Nhưng ông cảnh báo rằng Mỹ sẽ xem xét tấn công các cơ sở dầu thô trên đảo nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz quan trọng.

Nhà Trắng dự định thông báo nhiều quốc gia đã đồng ý giúp hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển. Nhưng họ vẫn đang thảo luận xem liệu hoạt động đó sẽ bắt đầu trước hay sau khi chiến tranh kết thúc, các quan chức nói với WSJ.

Giá dầu thô đã tăng hơn 40% sau hơn 2 tuần.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Mike Waltz, đã nhắc lại lời đe dọa của Trump về việc tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo Kharg. Theo JPMorgan, khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran được vận chuyển từ đây. Theo dữ liệu của OPEC, Iran đã sản xuất khoảng 3,2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 2.

“Ông ấy chỉ cố tình tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, trước mắt là vậy,” Waltz nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm 15/3. “Và tôi chắc chắn nghĩ rằng ông ấy sẽ duy trì lựa chọn đó nếu muốn phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của họ.”

Các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg và lời đe dọa của ông Trump về việc tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran đánh dấu một sự leo thang lớn trong cuộc chiến, Natasha Kaneva, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan, cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng hôm 13/3.

Một cuộc tấn công trực tiếp vào cảng xuất khẩu của Iran trên đảo sẽ ngay lập tức làm gián đoạn phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của nước này, khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày, Kaneva nói. Điều này có thể sẽ kích hoạt “sự trả đũa nghiêm trọng” từ phía Iran “ở eo biển Hormuz hoặc chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực,” bà nói.

Các cuộc tấn công của Iran vào các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư đã gần như làm tê liệt giao thông qua eo biển này, tuyến đường thương mại quan trọng nhất đối với thị trường dầu thô toàn cầu. Khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua tuyến đường thủy hẹp này trước khi chiến sự nổ ra.

Việc đóng cửa eo biển, nối liền Vịnh Ba Tư với thị trường thế giới, đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Giá dầu đã tăng hơn 40% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ba tuần trước. Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD lần đầu tiên sau 4 năm vào tuần trước.

Giá dầu đang tăng bất chấp quyết định của hơn 30 quốc gia về việc giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để giải quyết sự gián đoạn nguồn cung. Đây là lần giải phóng nguồn cung lớn nhất trong lịch sử. Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng từ Kho dự trữ dầu chiến lược của mình như một phần của nỗ lực này.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris, đơn vị điều phối nỗ lực này, cho biết hôm 15/3 rằng các quốc gia châu Á sẽ bắt đầu giải phóng nguồn cung dầu khẩn cấp ngay lập tức. Các quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu sẽ bắt đầu giải phóng lượng dự trữ của họ vào cuối tháng 3.

Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright hôm Chủ nhật cho biết không có gì đảm bảo giá dầu sẽ giảm trong những tuần tới.