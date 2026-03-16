Theo hãng tin Reuters, quyết định xả kho dự trữ dầu mỏ này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran gây gián đoạn nguồn cung năng lượng đi qua eo biển Hormuz tại vùng Vịnh. Tokyo cam kết sẽ tung ra thị trường lượng dầu kỷ lục lên tới 80 triệu thùng. Con số này tương đương với nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong khoảng 45 ngày của quốc gia vốn nghèo tài nguyên năng lượng.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu trong nước ưu tiên sử dụng lượng dầu thô được giải phóng này. Dự kiến, việc xả kho sẽ làm giảm tổng lượng dự trữ quốc gia của Nhật Bản khoảng 17%.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đợt giải phóng 400 triệu thùng dầu trên phạm vi toàn cầu do Cơ quan Năng lượng Quốc tế điều phối. Mục tiêu chính của chiến dịch là giảm bớt cú sốc về nguồn cung và hạn chế sự biến động giá cả do chiến tranh gây ra.

Ông Yuriy Humber, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Yuri Group cho rằng, lượng dầu mỏ dự trữ này giúp ổn định tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhấn mạnh việc xả kho chủ yếu nhằm mục đích kéo dài thời gian xoay xở. Nguồn dầu dự trữ không thể thay thế hoàn toàn nếu sự gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng.

Biển báo hiển thị giá nhiên liệu bên ngoài các trạm xăng tại Tokyo, Nhật Bản.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cung cấp thêm thông tin về các nguồn lực bổ sung. Ngoài 80 triệu thùng dầu dự trữ đã công bố, Nhật Bản có thể huy động thêm từ lượng dầu thô do Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait đang ký gửi tại đây.

Hiện nay, Nhật Bản vẫn đang duy trì hệ thống dầu dự trữ đủ dùng trong 254 ngày sau những bài học từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1978. Quốc gia thuộc nhóm G7 này vốn phụ thuộc 90% vào dầu mỏ Trung Đông.

Lộ trình giải phóng nguồn lực được chia thành hai giai đoạn cụ thể. Việc khai thác kho dầu dự trữ từ khu vực tư nhân với khối lượng đủ dùng trong 15 ngày sẽ bắt đầu ngay từ thứ Hai (16/3).

Sau đó, lượng dầu mỏ dự trữ từ kho của nhà nước tương đương một tháng tiêu thụ sẽ được đưa ra thị trường vào cuối tháng này. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ryosei Akazawa xác nhận các doanh nghiệp đang tìm kiếm thêm nguồn cung dầu mỏ thay thế từ Mỹ, Trung Á và Nam Mỹ để tránh phụ thuộc vào vùng Vịnh.

Số liệu thống kê cho thấy Nhật Bản hiện nhập khẩu khoảng 4% lượng dầu mỏ từ Mỹ. Quốc gia này đã cắt giảm gần như toàn bộ nguồn cung từ Nga kể từ năm 2022. Phía Hoa Kỳ cũng đưa ra những phản hồi về tình hình an ninh năng lượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ Lee Zeldin khẳng định, các tuyến vận tải dầu từ Alaska đến Nhật Bản có độ an toàn cao. Ông Zeldin cũng cho rằng các quốc gia đồng minh có thể hướng về nguồn lực của Hoa Kỳ trong các giai đoạn khủng hoảng địa chính trị.