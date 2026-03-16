Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út đã bắt đầu triển khai các phương án vận chuyển dầu mỏ đối tác chiến lược, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo các nguồn tin, những khách hàng dầu mỏ thân cận của quốc gia này có thể chọn nhận lượng hàng của tháng Tư tại cảng Yanbu thay vì các cảng truyền thống ở Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, một số thương nhân cho biết, những người chọn cảng Yanbu sẽ không nhận được đầy đủ khối lượng dầu mỏ như dự kiến hàng tháng. Sự thiếu hụt này bắt nguồn từ giới hạn công suất của hệ thống đường ống dẫn dầu thô nối từ các mỏ ở phía Đông sang bờ biển phía Tây

Trước khi Iran thực hiện phong tỏa eo biển Hormuz, Saudi Aramco là nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới với lưu lượng vận chuyển đạt mức 7,2 triệu thùng mỗi ngày trong tháng trước.

Phần lớn khối lượng dầu này được bốc xếp tại các cảng Ras Tanura và Juaymah nằm trong vùng Vịnh. Để đối phó với tình trạng gián đoạn tại tuyến hàng hải huyết mạch này, Ả Rập Xê Út đang tận dụng đường ống dẫn dầu mỏ chạy xuyên quốc gia đến Biển Đỏ với công suất thiết kế khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày.

Ả Rập Xê Út thay đổi lộ trình giao hàng cho khách.

Mặc dù công suất đường ống ở mức cao, khả năng xuất khẩu thực tế tại cảng Yanbu có thể thấp hơn con số này do các rào cản về hạ tầng cầu cảng và hậu cần tại chỗ.

Ngoài ra, theo Saudi Aramco, công ty cũng chỉ cung cấp duy nhất loại dầu Arab Light qua cảng Yanbu.﻿

Các nhà giao dịch cho biết, nếu tình hình không được cải thiện, dầu được bốc dỡ tại Yanbu để vận chuyển sang Châu Á có thể sẽ được chuyển sang hình thức giao hàng tận nơi. Theo đó, Saudi Aramco sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn khâu vận chuyển thay vì để khách hàng tự thu xếp tàu như thông lệ.

Các đối tác mua dầu mỏ của Ả Rập Xê Út thường đến từ khu vực Châu Á. Do đó, tình trạng gián đoạn nguồn cung đang gây ra những tác động trực tiếp đến các quốc gia này.

Sinopec, nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc, đã thực hiện cắt giảm 10% công suất hoạt động để ứng phó với tình trạng thiếu hụt dầu thô đầu vào. Trong khi tại Nhật Bản, chính phủ đã bắt đầu thực hiện lệnh xả dầu từ kho dự trữ quốc gia để ổn định thị trường nội địa.

Tại thị trường châu Âu, tình hình cung ứng cũng đang ghi nhận những dấu hiệu gián đoạn nghiêm trọng. Một số nhà máy lọc dầu ở khu vực này cũng cho biết họ nhận được khối lượng dầu thô ít hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng. Có trường hợp nhà máy chế biến lớn tại Châu Âu không được phân bổ bất kỳ khối lượng dầu nào cho kế hoạch vận chuyển của tháng tới.