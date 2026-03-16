Bài toán kinh tế có lợi cho khách hàng mua xe Toyota trong tháng 3, tiết kiệm gần 70 triệu đồng

Với nhiều gia đình Việt, quyết định mua ô tô thường bắt đầu từ một phép tính quen thuộc: cần bao nhiêu tiền trả trước, mỗi tháng phải chi thêm bao nhiêu và tổng chi phí sở hữu có hợp lý hay không. Khi những con số này trở nên rõ ràng và nằm trong khả năng tài chính, việc sở hữu một chiếc xe không còn là mục tiêu xa vời mà có thể trở thành hiện thực trong tầm tay.

Tháng 3/2026, bài toán đó trở nên dễ giải hơn khi Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc và Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) triển khai chương trình khuyến mại lớn dành cho nhiều mẫu xe chủ lực. Sự kết hợp giữa ưu đãi lệ phí trước bạ và các gói vay mua xe lãi suất hấp dẫn giúp giảm đáng kể chi phí ban đầu, đồng thời tối ưu khoản chi hàng tháng cho người mua xe.

Chương trình được áp dụng từ nay cho đến hết ngày 31/3/2026 cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Đây đều là những dòng xe phổ biến trong các phân khúc sedan hạng B, MPV cỡ nhỏ và SUV đô thị – những phân khúc hút khách hàng đầu thị trường nhờ tính thực dụng và chi phí vận hành hợp lý.

Với mẫu sedan Toyota Vios, khách hàng được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, với giá trị tối đa từ 23–27 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, phiên bản Vios G CVT có mức hỗ trợ cao nhất 27 triệu đồng, trong khi Vios E CVT và Vios E MT lần lượt được hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng và 23 triệu đồng. Đối với dòng SUV đô thị Yaris Cross, khách hàng được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, với giá trị tối đa 37 triệu đồng cho phiên bản HEV và 33 triệu đồng cho phiên bản thuần xăng.

Ở nhóm xe gia đình 7 chỗ, mức ưu đãi có phần "nhỉnh" hơn. Mẫu Veloz Cross được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, với giá trị tối đa lên tới 66 triệu đồng đối với phiên bản Veloz Cross CVT TOP và 64 triệu đồng với phiên bản Veloz Cross CVT. Tương tự, Avanza Premio cũng nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ, với mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng cho phiên bản Avanza Premio CVT và 56 triệu đồng cho phiên bản Avanza Premio MT.

Không chỉ giải bài toán đầu tư ban đầu, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu chi phí phải trả hàng tháng cho khách hàng mua xe theo hình thức trả góp với mức lãi suất chỉ từ 5,99%/năm trong 6 tháng đầu. Ngoài ra, TFSVN còn triển khai chương trình vay "trả trước 0 đồng" dành cho một số nhóm khách hàng đặc thù. Chương trình áp dụng cho tất cả các mẫu xe Toyota và hướng tới các đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (bao gồm giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang); nhân viên thuộc các doanh nghiệp lớn trong danh sách Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hoặc Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam; nhân sự thuộc các đối tác, nhà cung cấp và hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam. Thủ tục đơn giản, minh bạch giúp việc sở hữu xe hơi trở nên dễ dàng hơn với nhiều khách hàng.

Cùng với đó, trong bối cảnh di chuyển xanh lên ngôi và giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, xe Hybrid có nhiều triển vọng phát triển. Chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà nước đã giúp các mẫu xe Toyota HEV được giảm giá bán từ 37 - 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình gia hạn bảo hành đến 10 năm hoặc 185.000km (tùy điều kiện nào đến trước) và giảm giá thay pin đến 34% tùy mẫu xe cũng dần tháo gỡ rào cản, tạo niềm tin và động lực để các mẫu xe thân thiện môi trường đến gần hơn với đông đảo người dùng Việt.