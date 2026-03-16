Đối thủ lớn nhất của sầu riêng Việt Nam đón tin buồn từ Trung Quốc và Campuchia

Ảnh minh họa

Xuất khẩu sầu riêng của Thái Lan được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong mùa thu hoạch năm nay khi ngành này đồng thời đối mặt với tình trạng thiếu lao động, hạn chế về cơ sở thu mua và các yêu cầu kiểm tra ngày càng khắt khe từ thị trường nhập khẩu.

Theo ông Wittayakorn Maneenetr, Tổng cục trưởng Tổng cục Thương mại Nội địa Thái Lan, sản lượng sầu riêng của nước này trong năm nay ước đạt khoảng 1,78 triệu tấn, trong đó khu vực phía Đông chiếm khoảng 59,5% tổng sản lượng. Đây cũng là vùng sản xuất và cung ứng sầu riêng chủ lực phục vụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, ngành sầu riêng Thái Lan đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động lành nghề trong khâu thu hoạch và đóng gói. Trước đây, phần lớn lực lượng này đến từ Campuchia, nhưng số lượng đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

Một phần lao động từ Myanmar đã tham gia vào chuỗi sản xuất, song lực lượng này vẫn cần được đào tạo thêm để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình xử lý trái cây xuất khẩu, khiến áp lực nhân công trong ngành chưa được giải quyết triệt để.

Bên cạnh vấn đề nhân lực, các quy định kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt từ Trung Quốc – thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Thái Lan cũng đang gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu. Một số lô hàng đã bị phát hiện có dư lượng kim loại nặng cadmium và thuốc nhuộm auramine O, buộc cơ quan chức năng hai nước phải tăng cường kiểm tra.

Chính phủ Thái Lan cho biết đang phối hợp với phía Trung Quốc để cải thiện quy trình kiểm nghiệm và xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn thương mại trong thời gian tới.

Về nguồn cung, sầu riêng tại miền Đông Thái Lan dự kiến đạt đỉnh thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 6, trong khi sản lượng từ các khu vực khác sẽ bắt đầu tăng từ tháng 6 đến tháng 8.

Đáng chú ý, vào tháng 6, khi hai giai đoạn cao điểm nguồn cung trùng nhau, thị trường có thể đối mặt với tình trạng thiếu trung tâm thu mua, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Điều này được dự báo sẽ gây áp lực lên hoạt động thu gom, phân loại và vận chuyển sầu riêng phục vụ xuất khẩu.

Ngoài ra, nguồn cung container vận chuyển cũng có nguy cơ khan hiếm trong giai đoạn cao điểm xuất khẩu, làm gia tăng chi phí logistics và thời gian giao hàng.

Hiện nay, sầu riêng Thái Lan xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu thông qua hai tuyến vận tải chính.

Tuyến thứ nhất xuất phát từ biên giới phía Đông Bắc Thái Lan, đi qua Lào và Việt Nam, trước khi vào Trung Quốc qua khu vực Quảng Tây.

Tuyến thứ hai bắt đầu từ Giang Khánh (tỉnh Chiang Rai) và đi theo quốc lộ R3A qua Lào, sau đó vào Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam. Tuyến đường này được đánh giá ngắn hơn và có khả năng rút ngắn thời gian vận chuyển, giúp sầu riêng Thái Lan tiếp cận nhanh hơn các thị trường ở miền Tây và miền Trung Trung Quốc.

Trong mạng lưới phân phối này, Thành Đô đang nổi lên như một trung tâm trung chuyển quan trọng, góp phần mở rộng phạm vi tiêu thụ sầu riêng Thái Lan tại thị trường Trung Quốc.

Trong bối cảnh nguồn cung tăng mạnh nhưng chuỗi logistics và kiểm soát chất lượng ngày càng chặt chẽ, ngành sầu riêng Thái Lan sẽ cần giải quyết đồng thời nhiều thách thức để duy trì lợi thế tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình.