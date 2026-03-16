Giá xăng dầu toàn cầu biến động: Một quốc gia đã tìm thấy 'phao cứu sinh'

Đây được xem là tấm lá chắn chiến lược giúp quốc gia này bảo vệ ngành công nghiệp ô tô, bình ổn giá xăng dầu, củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ nền kinh tế nông thôn.

Theo ETAuto (The Economic Times), hiện nay Ấn Độ phải nhập khẩu hơn 85% dầu thô từ thị trường quốc tế. Mọi sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là tại các khu vực nhạy cảm như eo biển Hormuz, đều gây ra những tác động tức thì đến giá xăng dầu nội địa và chi phí vận tải.

Số liệu thống kê cho thấy năng lực sản xuất ethanol của Ấn Độ đã có những bước tiến đáng kể trong thập kỷ qua. Tổng công suất lắp đặt hiện tại đạt mức khoảng 20 tỷ lít mỗi năm từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau.

Trong số này, các loại nguyên liệu có nguồn gốc từ mía đường đóng góp hơn 9 tỷ lít vào tổng sản lượng chung. Tỷ lệ pha trộn ethanol trong xăng tại quốc gia này đã ghi nhận mức tăng trưởng từ 1-2% vào năm 2014 lên tới gần 20% ở thời điểm hiện tại.

Sự thay đổi này phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách hỗ trợ của chính phủ và nỗ lực đầu tư từ phía các doanh nghiệp trong ngành. Mục tiêu đạt tỷ lệ pha trộn E20 trên toàn quốc đòi hỏi lượng ethanol cung ứng hàng năm đạt khoảng 11 tỷ lít.

Các công ty xăng dầu lớn tại Ấn Độ sẽ hướng đến việc đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học trong thời gian tới.

Mặc dù năng lực sản xuất đã được mở rộng quy mô lớn, tỷ lệ khai thác xăng sinh học tại Ấn Độ vẫn còn ở mức thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 25% đến 30%. Khoảng cách lớn giữa năng lực sẵn có và sản lượng tiêu thụ thực tế đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế thu mua mạnh mẽ hơn từ các công ty dầu khí nhà nước.

Để tối ưu hóa hệ sinh thái này, Ấn Độ đang triển khai đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào thay vì chỉ phụ thuộc vào mật mía. Các nguồn nông sản khác như nước mía nguyên chất, ngô, gạo dư thừa và các loại ngũ cốc hư hỏng đã được đưa vào quy trình sản xuất để ổn định nguồn cung xăng sinh học suốt cả năm.

Song song với đó, quốc gia Nam Á này cũng tích cực thúc đẩy việc áp dụng nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể, các doanh nghiệp dầu khí Ấn Độ đang tập trung mở rộng hạ tầng lưu trữ và logistics.

Việc tăng cường mạng lưới bán lẻ và xây dựng các kho chứa chuyên dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quá trình vận chuyển ethanol từ các nhà máy chưng cất đến người tiêu dùng không bị gián đoạn.

Việc đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ giúp bình ổn giá xăng dầu tại quốc gia Nam Á này.

Các hiệp hội chuyên ngành nhận định rằng thị trường nội địa hoàn toàn có khả năng tiêu thụ thêm từ 5 đến 6 tỷ lít ethanol thay thế cho xăng dầu ngay sau khi đáp ứng đủ nhu cầu cho ngành sản xuất và hóa chất. Điều này đòi hỏi một cơ chế giá ổn định và cam kết bao tiêu sản phẩm lâu dài từ phía các đơn vị phân phối xăng dầu.

Tầm nhìn dài hạn của Ấn Độ không chỉ dừng lại ở mức pha trộn 20% mà hướng tới các cột mốc cao hơn như E22, E25 và E27 trong tương lai gần. Chính phủ cũng khuyến khích việc phổ cập các dòng xe sử dụng xăng dầu với tỷ lệ ethanol cao như E85 hoặc E100.

Bên cạnh đó, chương trình nhiên liệu sinh học còn được mở rộng sang lĩnh vực khí sinh học nén nhằm thay thế một phần khí hóa lỏng trong nấu ăn và các ứng dụng nhiệt công nghiệp.

Các chuyên gia dự báo chương trình pha trộn ethanol vào xăng dầu sẽ không còn đơn thuần là một sáng kiến về môi trường mà trở thành trụ cột an ninh quốc gia. Sự chuyển dịch này giúp Ấn Độ từng bước tự chủ nguồn năng lượng và tạo ra sự ổn định bền vững cho ngành công nghiệp ô tô nội địa.