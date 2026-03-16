Giá bạc vừa mở cửa đầu tuần đã lao dốc

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.996.000 đồng/lượng (bán ra) và 3.089.000 đồng/lượng (mua vào).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 79.893.134 đồng/thỏi (bán ra) và 82.373.127 đồng/thỏi (mua vào), cập nhật lúc 08:45 ngày 16/3. Giá bạc đã giảm 3,6% trong 1 tuần qua và mức giá này tiệm cận mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm xuống còn 79 USD/ounce, trượt giá phiên thứ 4 liên tiếp khi đồng đô la mạnh lên trong bối cảnh bất ổn ở Trung Đông và giá dầu tăng vọt.

Theo phân tích của The Economic Times , nguyên nhân cốt lõi khiến giá bạc và các kim loại quý lao dốc là sự tăng giá của đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Khi đồng USD mạnh lên, chi phí sở hữu kim loại quý đối với các nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác tăng cao, làm giảm lực cầu thị trường.﻿

Rủi ro lạm phát gia tăng đã khiến thị trường lùi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang từ tháng 7 sang tháng 9. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi chỉ số giá PCE tháng 1, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, để có những thông tin cập nhật về xu hướng giá cả, mặc dù chỉ số này sẽ không phản ánh tác động của cuộc chiến Iran. Kim loại trắng này đang trên đà giảm hơn 2% trong tuần này.

Mặc dù đang trong giai đoạn điều chỉnh, nhiều chuyên gia tài chính vẫn duy trì cái nhìn tích cực về bạc trong trung hạn. Kim loại này không chỉ đóng vai trò là tài sản trú ẩn mà còn là nguyên liệu thiết yếu trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và điện tử.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thị trường bạc sẽ còn nhiều biến động do tính nhạy cảm cao với chu kỳ kinh tế và các diễn biến địa chính trị. Giá dầu tăng và căng thẳng tại Trung Đông cũng đang khiến dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn tạm thời, thay vì vàng hay bạc.