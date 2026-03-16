Thái Tuấn: Từ doanh nghiệp sản xuất vải đến mắt xích trong chuỗi cung ứng dệt may

Góp phần tạo nên những tà áo dài mềm mại ấy là hệ thống sản xuất vải quy mô lớn của Tập đoàn Thái Tuấn – doanh nghiệp dệt may nhiều năm gắn bó với thị trường vải thời trang trong nước.

Sự xuất hiện của các chất liệu jacquard hiện đại trong bộ sưu tập cho thấy bước chuyển đáng chú ý của ngành dệt may nội địa: từ việc cung cấp nguyên liệu truyền thống sang phát triển các dòng vải có giá trị thẩm mỹ và công nghệ cao, phục vụ trực tiếp cho ngành thiết kế thời trang.

Không chỉ chất liệu áo dài

Trong nhiều năm, Thái Tuấn được biết đến rộng rãi với các dòng vải dành cho áo dài. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã mở rộng đáng kể, bao gồm nhiều dòng vải thời trang phục vụ đa dạng nhu cầu may mặc như trang phục công sở, dạ hội, thời trang ứng dụng và các dòng vải cao cấp dành cho thiết kế.

Các công nghệ dệt, nhuộm và in hiện đại giúp doanh nghiệp phát triển nhiều dòng vải có hoa văn phức tạp, màu sắc bền và khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều loại trang phục khác nhau.

Nhờ đó, chất liệu của Thái Tuấn không chỉ xuất hiện trên tà áo dài truyền thống mà còn được sử dụng trong nhiều thiết kế thời trang đương đại.

Từ sản xuất vải đến phát triển thời trang

Bên cạnh lĩnh vực vải, Thái Tuấn mở rộng sang lĩnh vực thời trang với các dòng sản phẩm may sẵn dành cho nam và nữ.

Việc phát triển chuỗi giá trị từ chất liệu – thiết kế – sản phẩm thời trang giúp doanh nghiệp tiến đến mô hình tích hợp trong ngành dệt may, nơi giá trị không chỉ nằm ở sản xuất nguyên liệu mà còn ở sản phẩm hoàn chỉnh.

Đây cũng là xu hướng đang được nhiều doanh nghiệp dệt may lớn trên thế giới theo đuổi nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Nhà máy dệt nhuộm công nghệ cao

Nền tảng cho chiến lược phát triển này là dự án nhà máy dệt nhuộm quy mô lớn của Thái Tuấn tại Long An.

Nhà máy được đầu tư với tổng vốn hơn 4.380 tỷ đồng, trang bị hệ thống máy móc hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, với công suất hiện tại đạt 60 triệu mét vải mỗi năm.

Hệ thống sản xuất được tổ chức theo mô hình khép kín, từ dệt, nhuộm, in đến hoàn tất vải, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu và kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn.

Việc đầu tư mạnh vào công nghệ dệt nhuộm giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, nơi yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính ổn định và tiêu chuẩn sản xuất.

Hướng tới vị thế doanh nghiệp dệt may tích hợp

Từ một thương hiệu gắn liền với vải áo dài, Thái Tuấn đang định hình hình ảnh của một doanh nghiệp dệt may tích hợp: phát triển chất liệu, mở rộng sản phẩm thời trang và đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất.

Sự xuất hiện của các chất liệu vải Thái Tuấn trong những bộ sưu tập trình diễn tại các sự kiện thời trang gần đây cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa ngành dệt may và ngành thiết kế thời trang trong nước.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu đang có nhiều dịch chuyển, việc đầu tư vào công nghệ, quy mô sản xuất và phát triển sản phẩm có giá trị cao được xem là hướng đi quan trọng để các doanh nghiệp nội địa nâng cao vị thế trên thị trường.