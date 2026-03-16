Phát hiện đội siêu tàu chở dầu vẫn chạy ngon ơ dù eo biển Hormuz tê liệt, kiếm về nửa triệu USD chỉ trong 1 ngày

Biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột liên quan đến Iran đang tạo ra những thay đổi lớn trong ngành vận tải dầu khí. Trong bối cảnh đó, công ty vận tải biển Hàn Quốc Sinokor Merchant Marine được cho là đang thu về khoản lợi nhuận đáng kể nhờ chiến lược đầu tư sớm vào đội tàu chở dầu thô cỡ lớn.

Theo đó, Sinokor đã tích cực mua sắm và mở rộng đội tàu chở dầu loại VLCC (Very Large Crude Carrier) ngay từ trước khi chiến sự bùng nổ. Ước tính của giới phân tích cho thấy đến cuối tháng 2, số tàu VLCC mà công ty này kiểm soát vào khoảng 150 chiếc, tương đương khoảng 40% số tàu VLCC trên thị trường không bị trừng phạt hoặc không vướng các hợp đồng dài hạn.

Không chỉ mở rộng đội tàu, Sinokor còn sớm chuẩn bị cho những biến động của thị trường. Chỉ vài tuần trước khi xung đột leo thang, công ty đã điều động ít nhất sáu tàu VLCC rỗng tới khu vực Vịnh Ba Tư và duy trì trạng thái sẵn sàng để bốc dỡ hàng hóa khi cần.

Diễn biến này nhanh chóng phát huy hiệu quả sau khi Strait of Hormuz bị Iran đóng cửa vào ngày 28/2, sau các cuộc không kích của United States và Israel. Việc tuyến vận chuyển chiến lược này bị gián đoạn khiến hoạt động xuất khẩu dầu thô trong khu vực bị đình trệ, trong khi lượng dầu tồn trữ tại các kho ở Trung Đông nhanh chóng tiến sát công suất tối đa.

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty dầu khí quốc tế bắt đầu sử dụng tàu chở dầu như kho chứa nổi để lưu trữ nguồn cung tạm thời. Nhu cầu đột biến khiến giá thuê tàu dầu tăng vọt. Theo các nhà môi giới vận tải biển, Sinokor hiện có thể cho thuê tàu với mức giá lên tới 500.000 USD mỗi ngày để phục vụ việc lưu trữ dầu thô.

Khi bắt đầu chiến dịch mua tàu vào tháng 1, Sinokor đã mua lại một loạt tàu từ một chủ sở hữu khác với mức giá trung bình khoảng 88 triệu USD mỗi chiếc. Với mức giá thuê hiện tại, chỉ cần duy trì khoảng 500.000 USD/ngày, một số tàu trong đội hình của công ty có thể thu hồi vốn trong chưa đầy sáu tháng.

Không chỉ giá thuê tàu, cước vận chuyển dầu thô trên các tuyến quốc tế cũng tăng mạnh. Chi phí vận chuyển dầu từ Trung Đông sang Trung Quốc hiện đã lên khoảng 20 USD mỗi thùng, cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 2,5 USD mỗi thùng trong năm 2025, theo các nhà môi giới tàu biển.

Ông Halvor Ellefsen, giám đốc tại Fearnleys Shipbrokers có trụ sở tại London, nhận định chiến lược của Sinokor đã tạo ra ảnh hưởng lớn trên thị trường. Theo ông, việc kiểm soát một phần đáng kể đội tàu VLCC giúp công ty gia tăng khả năng cạnh tranh và trong một số trường hợp có thể chủ động hơn trong việc định giá thuê tàu.

Sinokor Merchant Marine được thành lập năm 1989, ban đầu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải container và từng mở tuyến vận tải container Hàn Quốc – Trung Quốc đầu tiên. Chủ tịch tập đoàn hiện nay là Chung Tae-Soon, một nhân vật có ảnh hưởng trong ngành hàng hải Hàn Quốc.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều bất ổn, sự gia tăng mạnh của giá cước và nhu cầu lưu trữ dầu trên biển đang tiếp tục mang lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp sở hữu đội tàu chở dầu quy mô lớn như Sinokor.