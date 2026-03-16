Thủ tướng: Rà soát giảm thuế, phí, bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu

16-03-2026 - 22:36 PM | Thị trường

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan rà soát giảm thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu.

Chiều tối ngày 16-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

Thủ tướng chỉ đạo giảm thuế , phí để bình ổn giá xăng dầu năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã kịp thời thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh tình hình xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết, thực hiện các biện pháp bình ổn giá một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá và lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Công an, vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh hiện tại, trình trước ngày 20-3.

Trong điều kiện cần thiết, nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, với tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Thủ tướng yêu cầu phân công cụ thể, rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành liên quan và phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc triển khai các biện pháp quản lý, bình ổn giá xăng dầu. Các thành viên Chính phủ khẩn trương cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 36 của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 về nội dung liên quan đến vấn đề điều hành xăng dầu để sớm ban hành.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến chính sách thuế, phí, lệ phí; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo các nội dung liên quan đến bình ổn thị trường, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo Thùy Linh

Người lao động

Phát hiện đội siêu tàu chở dầu vẫn chạy ngon ơ dù eo biển Hormuz tê liệt, kiếm về nửa triệu USD chỉ trong 1 ngày Nổi bật

Không đợi ai cả, quốc gia sở hữu 267 tỷ thùng dầu ở Trung Đông bắt mở đường vận chuyển dầu cho đối tác tránh eo biển Hormuz Nổi bật

Dưa hấu, xoài vào mùa, giá rẻ bất ngờ

Một hộ kinh doanh vừa bị chuyển hồ sơ sang công an: Tang vật lên tới gần 90 tấn

Thái Tuấn: Từ doanh nghiệp sản xuất vải đến mắt xích trong chuỗi cung ứng dệt may

Bố người ta trong truyền thuyết: Tự chế mô hình xe tăng gỗ cực ‘khủng’ cho con trai, vận hành như thật khiến cộng đồng mạng ngả mũ

