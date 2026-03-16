Dưa hấu, xoài vào mùa, giá rẻ bất ngờ

Trưa 15/3, tại khu vực gần chợ An Dương Vương (phường Phú Lâm, TPHCM ), nhiều điểm bán trái cây bày xoài thành từng đống lớn trên vỉa hè với mức giá khiến nhiều người bất ngờ. Xoài keo, xoài Thái, xoài cát… được bán khá phổ biến, trong đó xoài keo chỉ khoảng 5.000 đồng/kg, còn xoài cát Hòa Lộc dao động khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg.

Xoài keo, xoài Thái chất đống, bán đầy chợ ở TPHCM

Anh Thành, một tiểu thương bán trái cây tại khu vực này cho biết lượng xoài về chợ những ngày gần đây tăng mạnh do đang vào chính vụ. Theo anh, xoài keo hiện được nhiều người lựa chọn vì giá rẻ và dễ chế biến.

“Tôi đang bán xoài keo 10.000 đồng được 2 kg, mỗi ngày tiêu thụ khoảng 100 – 200 kg. Loại xoài này ăn sống giòn, vị chua nhẹ, còn nếu để chín thì ngọt thanh và thơm. Khách thường mua về làm gỏi, xoài lắc hoặc ăn với muối tôm, mắm ruốc” - anh Thành nói.

Xoài keo đổ đống, giá rẻ không tưởng

Giá giảm sâu khiến sức mua tăng đáng kể. Nhiều người tiêu dùng tranh thủ mua với số lượng lớn để sử dụng hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau.

Chị Mỹ Hòa (ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) cho biết, vừa mua 4 kg xoài keo chỉ với giá 20.000 đồng. Theo chị, đây là mức giá rất hiếm gặp so với những tuần trước đó. “Tuần trước xoài còn khoảng 20.000 đồng/kg, giờ giảm mạnh nên tôi mua nhiều về làm sinh tố, salad hoặc ăn sống. Trái cây theo mùa nên khi rẻ thì mình tranh thủ thưởng thức” - chị Hòa chia sẻ.

Xoài keo có giá chỉ 5.000 đồng/kg

Không chỉ xoài, dưa hấu cũng đang có giá bán thấp tại nhiều kênh phân phối. Tại các chợ truyền thống, dưa hấu được bán khoảng 10.000 đồng/kg, trong khi ở siêu thị chỉ còn 7.500 – 8.500 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây khác.

Theo các tiểu thương, nguồn cung dưa hấu từ các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai đang khá dồi dào. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thời gian qua gặp khó khăn khiến giá bán giảm sâu. Trước tình hình này, ngành công thương địa phương đã kêu gọi các hệ thống phân phối hỗ trợ kết nối tiêu thụ nhằm tránh tình trạng nông dân bị ép giá hoặc tồn hàng.

Siêu thị tham gia giải cứu dưa hấu, giá từ 7.500 - 8.500 đồng/kg

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhiều hệ thống bán lẻ đã nhanh chóng triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản . Trong đó, hệ thống siêu thị GO! và Tops Market triển khai chương trình “Đồng hành tiêu thụ dưa hấu Gia Lai”, bán dưa hấu ruột đỏ gần như không lợi nhuận nhằm thúc đẩy sức mua trên thị trường.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, ngay khi nhận thông tin việc tiêu thụ dưa hấu của nông dân Gia Lai gặp khó khăn, doanh nghiệp đã cử đội ngũ thu mua làm việc trực tiếp với địa phương để kết nối nguồn hàng. Theo bà Vân, việc đưa dưa hấu vào hệ thống siêu thị với mức giá thấp nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm nhiều hơn, đồng thời góp phần giải quyết đầu ra cho nông dân.

Quầy dưa hấu giải cứu được bày ở vị trí trung tâm của siêu thị

“Chúng tôi phối hợp cùng các nhà cung cấp để đưa dưa hấu từ Gia Lai vào hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Chương trình được triển khai nhanh nhằm hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm trong thời điểm khó khăn, đồng thời kỳ vọng giúp thị trường sớm ổn định trở lại” - bà Vân chia sẻ.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ kéo dài đến hết vụ dưa hấu, với sản lượng dự kiến tiêu thụ khoảng 200 tấn. Việc hệ thống bán lẻ lớn tham gia thu mua được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tồn hàng và hạn chế tình trạng “được mùa rớt giá” thường xuyên xảy ra với nhiều loại nông sản.

Khách mua dưa hấu tấp nập

Tại siêu thị GO! An Lạc (TPHCM), nhiều khách hàng tỏ ra bất ngờ khi thấy giá dưa hấu chỉ hơn 8.000 đồng/kg. Anh Huân (ngụ phường An Lạc) cho biết, vừa mua hai quả dưa nặng hơn 6 kg với giá khoảng 51.000 đồng.

“Bình thường một quả dưa cũng phải 15.000 - 20.000 đồng/kg, nhưng hôm nay tính ra mỗi quả (3kg) chỉ khoảng 25.000 đồng. Trong bối cảnh nhiều mặt hàng đang tăng giá thì mức giá này khá dễ chịu” - anh Huân nói.

Giải cứu dưa hấu cũng rầm rộ ở chợ mạng, giá chỉ 4.500 đồng/kg nếu mua từ 10 kg trở lên

Không chỉ tại chợ và siêu thị, trên các nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều lời kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu . Một số người bán hàng online cho biết họ đang nhập hàng tấn dưa hấu từ vùng trồng để bán với giá ưu đãi. Nhiều người tiêu dùng đặt mua từ 10 – 20 kg mỗi đơn hàng như một cách ủng hộ nông dân.