Ông Trump gây áp lực lên đồng minh, giá dầu lập tức hạ nhiệt

Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giảm 1,8% xuống còn 101,2 đô la/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 4,1% xuống còn 94,6 đô la.

Giá dầu đã tăng khoảng 40% trong suốt cuộc chiến Mỹ-Iran, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, do hoạt động vận chuyển qua eo biển bị gián đoạn nghiêm trọng. Giá dầu Brent đã đóng cửa trên 100 đô la lần đầu tiên sau bốn năm vào tuần trước.

Dầu Brent và WTI đều hạ nhiệt.

Ông Trump cho biết 16/3 rằng Nhà Trắng sẽ sớm công bố những quốc gia nào đã đồng ý tham gia liên minh để bảo vệ các tàu chở dầu ở eo biển. Nhưng vị tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự thất vọng với những quốc gia không sẵn sàng tham gia liên minh.

“Một số rất nhiệt tình, và một số thì không mấy nhiệt tình,” ông Trump nói với các phóng viên. “Và tôi cho rằng một số sẽ không làm vậy. Tôi nghĩ chúng ta có một hoặc hai quốc gia sẽ không làm vậy, những quốc gia mà chúng ta đã bảo vệ trong khoảng 40 năm với chi phí hàng chục tỷ đô la.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ đang cho phép các tàu chở dầu của Iran đi qua eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy hẹp này là một điểm nghẽn năng lượng quan trọng, thường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới.

“Các tàu của Iran đã rời đi rồi, và chúng ta đã để điều đó xảy ra để cung cấp cho phần còn lại của thế giới,” Bessent nói với Brian Sullivan của CNBC.

Tổng thống Mỹ đã ra lệnh tấn công các mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg hôm 13/3. Ông Trump cho biết các cuộc tấn công không gây thiệt hại gì cho cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Nhưng ông cảnh báo Mỹ sẽ xem xét tấn công các cơ sở dầu thô trên đảo nếu Iran tiếp tục tấn công các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz quan trọng.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Mike Waltz, đã nhắc lại lời đe dọa của ông Trump về việc tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo. Theo JPMorgan, khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran được vận chuyển từ đây. Theo dữ liệu của OPEC, Iran đã sản xuất khoảng 3,2 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng Hai.

“Ông ấy chỉ cố tình tấn công cơ sở hạ tầng quân sự, trước mắt là vậy,” Waltz nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật. “Và tôi chắc chắn nghĩ rằng ông ấy sẽ duy trì sự lựa chọn đó nếu muốn phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của họ.”

Các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg và lời đe dọa của Trump về việc tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran đánh dấu một sự leo thang lớn trong cuộc chiến, Natasha Kaneva, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại JPMorgan, cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng hôm thứ Sáu.

Đảo Kharg là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Một cuộc tấn công trực tiếp vào cảng xuất khẩu của Iran trên đảo sẽ ngay lập tức làm ngừng phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu 1,5 triệu thùng mỗi ngày của nước này, Kaneva nói. Điều này có thể sẽ kích hoạt “sự trả đũa nghiêm trọng” từ phía Iran “ở eo biển Hormuz hoặc chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực,” bà nói.

Việc đóng cửa eo biển, nối liền Vịnh Ba Tư với thị trường thế giới, đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Giá dầu vẫn ở mức cao bất chấp quyết định của hơn 30 quốc gia về việc giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để giải quyết sự gián đoạn nguồn cung. Đây là hành động lớn nhất thuộc loại này trong lịch sử. Mỹ sẽ giải phóng 172 triệu thùng từ Kho dự trữ dầu chiến lược của mình như một phần của nỗ lực này.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris, đơn vị điều phối nỗ lực này, cho biết hôm 15/3 rằng các quốc gia châu Á sẽ bắt đầu giải phóng nguồn cung dầu khẩn cấp ngay lập tức. Các quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu sẽ bắt đầu giải phóng lượng dự trữ của họ vào cuối tháng 3.