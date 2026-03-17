Rộ thêm ảnh 'hot' của Toyota Fortuner 2026: Mặt trước khác hẳn Hilux với đèn LED 2 tầng, nội thất dễ mượn từ Prado, sớm ra mắt năm nay cạnh tranh Everest

Một bức hình đang truyền tay nhau trên mạng xã hội cho thấy một mẫu xe Toyota thế hệ mới được úp mở. Những đường nét thiết kế đặc trưng hoàn toàn trùng khớp với chiếc Fortuner thế hệ mới từng được bắt gặp chạy thử tại Thái Lan. Hiện chưa rõ đây là ảnh bị rò rỉ từ Toyota, hay một tác phẩm của đồ họa.

Bức hình rò rỉ cho thấy xe mới của Toyota có ngoại hình rất giống Fortuner. Ảnh: ST

Dựa vào hình ảnh rò rỉ, nếu đúng, có thể thấy diện mạo của Toyota Fortuner thế hệ mới có thể mang một số đường nét tương đồng với mẫu bán tải Hilux, tạo nên sự đồng nhất trong ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của hãng xe Nhật Bản. Tuy nhiên, mẫu SUV này sẽ được phân biệt rõ ràng bằng cụm đèn chiếu sáng điệu đà hơn, thay vì góc cạnh như Hilux. Bên cạnh đó, các hình ảnh gần đây còn cho thấy Fortuner mới có thể có cả dải LED ở phía dưới, nhiều khả năng tích hợp cả xi-nhan.

Fortuner mới sẽ có nhiều đường nét mềm mại hơn Hilux. Ảnh dựng đồ họa: AP

Một hình ảnh chụp chiếc xe ngụy trang trước đó còn cho thấy phần đuôi xe được tái thiết kế theo hướng vuông vức. Cửa hậu và cụm đèn hậu LED mang diện mạo mới, trong đó dải đèn LED nối liền hai bên là một khả năng đang được đồn đoán nhằm tăng hiệu ứng chiều ngang. Ngược lại, thiết kế thân xe gồm đường mui, viền cửa sổ và bậc lên xuống gần như giữ nguyên so với đời hiện tại.

Fortuner đời mới được bắt gặp chạy thử tại Thái Lan. Ảnh: ST

Do dùng chung nền tảng với Hilux, cabin của Fortuner 2026 được dự đoán sẽ có sự tương đồng lớn về bố cục. Những nâng cấp chính tập trung vào màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch (thay cho loại 8 inch cũ) và bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn. Thiết kế này thừa hưởng phong cách từ Land Cruiser Prado. Với màn hình mới, hệ thống có thể hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và tính năng cập nhật qua mạng (OTA). Các trang bị bổ sung dự kiến bao gồm sạc không dây, ghế thông gió và hệ thống âm thanh JBL cao cấp.

Nội thất Fortuner mới có thể sẽ có nhiều điểm tương đồng Hilux. Ảnh: Toyota

Dựa vào các mẫu xe Land Cruiser FJ và Hilux thế hệ mới, có khả năng Fortuner thế hệ mới sẽ xe vẫn duy trì động cơ xăng 2.7L và diesel 2.8L. Tuy nhiên, Toyota có thể bổ sung hệ truyền động mild-hybrid 48V cho bản máy dầu để giảm phát thải. Ngoài ra, tin đồn về sự xuất hiện của động cơ diesel 3.0L hoàn toàn mới (mã 3GD-FTV) cũng đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu, dù hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Về công nghệ an toàn, Fortuner mới được dự đoán là sẽ trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2. Các tính năng cốt lõi bao gồm ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp tự động. Đây là bước đi cần thiết để mẫu xe này cạnh tranh về mặt công nghệ với đối thủ như Ford Everest.

Thái Lan hoặc Indonesia có thể sẽ là các thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á ra mắt Toyota Fortuner thế hệ mới, dự kiến vào khoảng giữa năm 2026. Tại Việt Nam, mẫu xe này hoàn toàn có khả năng về nước sớm, khi thế hệ cũ đang dần lép vế trước mẫu SUV đến từ Mỹ là Everest.