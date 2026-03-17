Không phải của Mỹ hay Nga, lộ diện loại dầu thô đắt nhất thế giới trong căng thẳng Trung Đông

Giá dầu thô chuẩn khu vực Trung Đông đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, trở thành loại dầu đắt nhất thế giới, giữa bối cảnh thương mại suy giảm do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Nhiều nhà giao dịch cho rằng các chỉ số chuẩn đang mất dần tính phản ánh thực tế do gián đoạn nguồn cung.

Theo S&P Global Platts, giá dầu thô giao ngay tại Dubai được định giá 153,25 USD/thùng vào thứ Hai cho các lô hàng giao tháng 5, vượt mức cao kỷ lục của dầu Brent kỳ hạn 147,50 USD/thùng lập năm 2008. Tương tự, giá dầu thô kỳ hạn Oman đạt 147,79 USD/thùng, kéo chênh lệch so với giá hoán đổi Dubai lên 50,57 USD/thùng, cao hơn nhiều so với mức trung bình 75 cent của tháng 2.

Sự leo thang này đang đẩy chi phí lên cao đối với các nhà máy lọc dầu châu Á, buộc họ phải tìm giải pháp thay thế hoặc giảm sản lượng trong những tháng tới. Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông sang châu Á giảm còn 11,665 triệu thùng/ngày trong tháng 3, thấp hơn khoảng 32% so với cùng kỳ năm 2025, theo dữ liệu từ Kpler. Nguyên nhân chính là gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz do xung đột.

Một số nguồn tin trong ngành cho biết nguyên nhân khiến giá dầu tăng vọt là do lượng dầu sẵn có để tham chiếu trong bảng giá Platts Dubai giảm mạnh, sau khi cơ quan này loại bỏ một số loại dầu thô vận chuyển qua eo biển. "Đây là mức giá không tự nhiên và không công bằng do khối lượng giao dịch thấp," một nguồn tin giấu tên nhận định.

Hoạt động giao dịch dầu thô Trung Đông giao tháng 5 cũng bị đình trệ, do giá chuẩn Dubai và Oman bị phá vỡ. Theo S&P Global Energy, sàn Platts Dubai vẫn phản ánh giá trị giao dịch dầu thô trên thị trường giao ngay, với nhiều lô hàng đã được giao. Tuy nhiên, TotalEnergies được cho là nhà mua duy nhất trong khung thời gian Platts, mua 24 lô hàng Oman và Murban, tương đương 12 triệu thùng trong tháng này.

Cùng lúc, giá dầu thô từ châu Mỹ và châu Phi cũng tăng mạnh do các nhà máy lọc dầu châu Á cạnh tranh nguồn cung. Phí bảo hiểm cho dầu thô Brazil đạt mức kỷ lục 12–15 USD/thùng so với giá giao hàng ICE Brent, trong khi phí bảo hiểm dầu thô Tây Phi giao tháng 4 theo điều kiện FOB tăng khoảng 1 USD/thùng so với tháng trước, với hầu hết lô hàng đã được bán.

S&P Global Platts hiện đang thu thập phản hồi về khả năng cung cấp dầu thô Trung Đông và phương pháp tính toán chuẩn dầu thô Dubai, trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu chịu áp lực từ xung đột và gián đoạn nguồn cung.