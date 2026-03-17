Galaxy S26: Khi trải nghiệm flagship trở nên 'dễ dàng' hơn bao giờ hết

Nhưng với Samsung Galaxy S26 bản tiêu chuẩn, trải nghiệm flagship được người dùng đón nhận theo một cách gần gũi hơn: mạnh mẽ, thông minh, nhưng đủ đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể tận hưởng – đặc biệt là trong nhiếp ảnh di động.

Đó cũng là điều khiến Thùy Phương, một nhân viên marketing tại TP.HCM, cũng là người đặt mua sớm chiếc flagship mới nhất của Samsung, nhận định sau khi sử dụng chiếc điện thoại này.

Một chiếc flagship dành cho những khoảnh khắc đời thường

Công việc marketing khiến Phương luôn phải ghi lại rất nhiều khoảnh khắc trong ngày: từ một góc quán cà phê đẹp cho ý tưởng nội dung, một buổi họp team, cho đến những khoảnh khắc nhỏ khi đi dạo buổi tối.

Phương không phải là người “sành tech”, và cũng không có thói quen chỉnh từng thông số camera. Điều cô cần là một chiếc điện thoại mở lên và chụp là có ngay ảnh đẹp. Camera của Galaxy S26 vừa vặn mang đến điều đó nhờ hệ thống gồm camera chính 50MP, 12MP ultra-wide cho những khung cảnh rộng, 10MP telephoto zoom quang 3x và camera trước 12MP cho selfie và video call.

Chụp chân dung trên Galaxy S26 trong điều kiện thiếu sáng.

Khi chụp chân dung bạn bè, Phương nhận định màu da trong ảnh trông rất tự nhiên, không quá rực hay quá “ảo”. Điều này đến từ thuật toán kiểm soát màu sắc (Color Science) được tinh chỉnh để xử lý tốt ánh sáng phức tạp, tái tạo màu sắc gần với mắt người nhìn. “Ảnh chụp do đó nhìn thật hơn, không có cảm giác filter quá tay,” Phương cho biết.

Dễ quay chụp – ngay cả trong những điều kiện không lý tưởng

Với sở thích đi gặp mặt bạn bè sau giờ làm, Thùy Phương cùng nhóm bạn thường chọn các quán ăn, quán cà phê có ánh đèn dịu mắt, không quá sáng để mang đến cảm giác thư giãn. “Thông thường trong điều kiện thiếu sáng, những bức ảnh chụp lên thường dễ bị nhiễu hoặc mất chi tiết, mình phải hậu kỳ khá nhiều. Nhưng khi chụp hình bằng Galaxy S26, nhóm bạn mình đều ưng ý, kể cả với những người bạn khá kỹ tính trong việc chụp ảnh nhờ nước ảnh tươi sáng, ít bệt màu”, Phương cho biết.

Là một người dung Galaxy lâu năm, từ lâu Phương đã ấn tượng với hệ thống camera chụp đêm xuất sắc của Samsung. Nhưng Galaxy S26 còn khiến Phương trầm trồ hơn.

Với Nightography được cải tiến, Galaxy S26 tự động xử lý ánh sáng tốt hơn. Kết hợp cùng dải tương phản động (dynamic range) được mở rộng, những bức ảnh chụp đêm vẫn giữ được cả ánh đèn vàng ấm áp lẫn chi tiết trên gương mặt, ngay cả khi chưa qua bất kỳ một thao tác hậu kỳ nào. Cô chỉ cần đưa máy lên để chụp, thuật toán phía sau đã tự xử lý phần còn lại.

Camera zoom 5x bắt trọn khung hình đắt giá.

Khi cần chụp nhanh một chi tiết ở xa, zoom quang học 3x cũng đủ để giữ độ nét. Thậm chí khi zoom xa hơn đến khoảng 5x, chất lượng ảnh vẫn ổn định để đăng mạng xã hội hoặc dùng cho nội dung marketing.

Dễ dàng chỉnh sửa nhờ Galaxy AI thông minh

Điều khiến Galaxy S26 nhận được sự công nhận từ những người làm trong ngành sáng tạo nội dung là khả năng hỗ trợ công việc hiệu quả và liền mạch. Với Thùy Phương, đó là ở trải nghiệm dễ dàng từ quay chụp cho đến chỉnh sửa.

Việc chỉnh sửa ảnh và video trên Galaxy S26 được Phương đánh giá là “đơn giản và trực quan” nhờ các công cụ AI tích hợp trực tiếp trong những quy trình quen thuộc, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và khai mở sáng tạo mà không cần chuyên môn thiết kế.

Tính năng Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới (Photo Assist) giúp chỉnh sửa ảnh chỉ trong vài thao tác. Phương có thể xóa vật thể không mong muốn khỏi ảnh mà không cần tốn thời gian hậu kỳ phức tạp, thêm chi tiết bị thiếu trong khung hình, khôi phục phần ảnh bị khuyết như chiếc bánh đã bị mất một góc,…

Đặc biệt, người dùng chỉ cần mô tả mong muốn chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên, phần còn lại đã có Galaxy AI thực hiện mà không cần phần mềm chỉnh ảnh phức tạp hay bất kỳ kỹ năng hậu kỳ chuyên nghiệp nào.

Chiếc bánh trước và sau khi được khôi phục phần bị mất trong Photo Assist trên Galaxy S26 chỉ cần một câu lệnh.

Đối với những người làm nghề sáng tạo như Phương, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ làm việc, mà còn là nơi cô lưu lại cảm hứng mỗi ngày. Khi đó, Galaxy S26 giống như một người bạn đồng hành giúp cô biến ý tưởng thành hình ảnh nhanh chóng.

Nhờ camera đủ mạnh, AI đủ thông minh, và trải nghiệm đủ đơn giản, quá trình sáng tạo trở nên tự nhiên hơn – không bị ngắt quãng bởi những thao tác kỹ thuật.

Tìm cảm hứng dễ dàng khi tìm được một góc chụp đẹp

Không phải ai cũng cần một chiếc điện thoại với hàng loạt thông số dành cho dân công nghệ. Với nhiều người, điều quan trọng hơn là trải nghiệm sử dụng mỗi ngày. Galaxy S26 bản tiêu chuẩn hướng đến chính nhóm người dùng đó: những người muốn chất lượng và hệ sinh thái của flagship, nhưng theo cách dễ tiếp cận hơn.

Ba điều “dễ” mà chiếc điện thoại này mang lại có lẽ cũng chính là những gì các bạn trẻ như Thùy Phương tâm đắc nhất: Dễ quay chụp - Dễ chỉnh sửa - Dễ sáng tạo. “Định chuẩn trải nghiệm” không nằm ở những “đặc quyền”, mà ở chính cảm giác dễ dàng và tự tin mà chiếc điện thoại mang lại cho người dùng.