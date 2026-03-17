Sáng 17/3: Giá bạc quay đầu tăng

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.035.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.129 .000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 80.933.000 đồng/thỏi (mua vào) và 83.440.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:43 ngày 17/3. Như vậy, giá bạc tăng nhẹ hơn 1 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua, hồi phục từ mức gần thấp nhất trong 1 tháng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc biến động giữa tăng và giảm quanh mức 80 đô la một ounce do sự điều chỉnh trên thị trường năng lượng toàn cầu và sự giảm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ làm giảm nhu cầu tức thời đối với các tài sản phòng ngừa lạm phát.

Giá dầu thô West Texas Intermediate giảm xuống khoảng 95 đô la một thùng đã làm giảm hiệu quả mức phí rủi ro cấp bách trước đây đã thúc đẩy đà tăng của kim loại quý. Sự thay đổi này được củng cố bởi dự đoán rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì lập trường chính sách thắt chặt trong cuộc họp tuần này, điều này làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các kim loại không sinh lời.

Bất chấp những yếu tố giảm giá này, bạc vẫn duy trì được sự hỗ trợ cơ bản từ dự báo thiếu hụt nguồn cung 67 triệu ounce vào năm 2026 và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ từ lĩnh vực điện tử. Các nhà đầu tư đang cân nhắc giữa nỗi lo ngại về nguồn cung năng lượng giảm bớt và sức hấp dẫn lâu dài của bạc khi cuộc xung đột ở Trung Đông bước sang tuần thứ ba trước quyết định của Fed.