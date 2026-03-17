Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 17/3: Giá bạc quay đầu tăng

17-03-2026 - 10:21 AM | Thị trường

Giá bạc sáng nay trong nước và thế giới đồng loạt hồi phục sau khi giảm mạnh trong phiên hôm qua.

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.035.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.129 .000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 80.933.000 đồng/thỏi (mua vào) và 83.440.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:43 ngày 17/3. Như vậy, giá bạc tăng nhẹ hơn 1 triệu đồng/kg so với phiên sáng ngày hôm qua, hồi phục từ mức gần thấp nhất trong 1 tháng.

Trên thị trường thế giới, giá bạc biến động giữa tăng và giảm quanh mức 80 đô la một ounce do sự điều chỉnh trên thị trường năng lượng toàn cầu và sự giảm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ làm giảm nhu cầu tức thời đối với các tài sản phòng ngừa lạm phát.

Giá dầu thô West Texas Intermediate giảm xuống khoảng 95 đô la một thùng đã làm giảm hiệu quả mức phí rủi ro cấp bách trước đây đã thúc đẩy đà tăng của kim loại quý. Sự thay đổi này được củng cố bởi dự đoán rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì lập trường chính sách thắt chặt trong cuộc họp tuần này, điều này làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các kim loại không sinh lời.

Bất chấp những yếu tố giảm giá này, bạc vẫn duy trì được sự hỗ trợ cơ bản từ dự báo thiếu hụt nguồn cung 67 triệu ounce vào năm 2026 và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ từ lĩnh vực điện tử. Các nhà đầu tư đang cân nhắc giữa nỗi lo ngại về nguồn cung năng lượng giảm bớt và sức hấp dẫn lâu dài của bạc khi cuộc xung đột ở Trung Đông bước sang tuần thứ ba trước quyết định của Fed.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên