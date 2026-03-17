Việt Nam chốt thỏa thuận, đưa hệ thống hiện đại nhất thế giới "về tay": Toàn cầu chỉ có 20 thứ tương tự

Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất thế giới

Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống người dân. Trong lĩnh vực y sinh học, việc tiếp cận các dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại được xem là bước đi quan trọng để tăng năng lực y tế dự phòng và từng bước chủ động nguồn vaccine trong nước.

Ngày 24/2, Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) đã ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) để mua dây chuyền sản xuất vaccine ứng dụng công nghệ hiện đại nhất thế giới cho Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC.

Sự kiện diễn ra trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương.

Theo Syntegon, hiện trên toàn cầu có chưa đến 20 dây chuyền công nghệ sản xuất vaccine thế hệ mới này. Việc đầu tư dây chuyền giúp Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC trở thành một trong số ít đơn vị trên thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến này ngay từ giai đoạn sản xuất ban đầu.

Toàn bộ hệ thống thiết bị sẽ được thiết kế và chế tạo tại Đức sau khi hợp đồng được ký kết, dự kiến bắt đầu lắp đặt từ tháng 8/2027 và đi vào vận hành vào cuối năm 2027.

Bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, cùng ông Florian Blobel, Giám đốc Kinh doanh Syntegon Pharma Liquid khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác.

Dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất thế giới hoạt động ra sao

Theo thỏa thuận hợp tác, Syntegon sẽ cung cấp cho VNVC dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất hiện nay được chế tạo tại Đức.

Hệ thống này áp dụng công nghệ "No Touch Transfer" – cơ chế chuyển vật liệu vô trùng không tiếp xúc, sử dụng robot kết hợp với buồng cách ly hoàn toàn (isolator) cùng các giải pháp kiểm soát quy trình tiên tiến nhằm nâng mức tự động hóa trong khu vực vô trùng lên tối đa.

Nhờ công nghệ này, toàn bộ các công đoạn từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói đều được robot và các quy trình chuyên biệt đảm nhiệm, hạn chế tối đa sự can thiệp trực tiếp của con người – yếu tố thường gây ra rủi ro nhiễm vi sinh trong sản xuất dược phẩm.

Dây chuyền có khả năng sản xuất bốn dạng vaccine phổ biến gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm. Hệ thống vận hành với tốc độ chiết rót lên tới hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, đồng thời bảo đảm độ chính xác trong khoảng từ 0,1 ml đến 20 ml.

Dây chuyền công nghệ cao do Syntegon (Đức) cung cấp giúp Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC gia nhập nhóm 20 cơ sở sản xuất vaccine hiện đại nhất thế giới.

Một điểm đáng chú ý là các dây chuyền vaccine thế hệ mới của Syntegon được thiết kế với hệ thống kiểm soát quy trình 100% trong thời gian thực (in-process control), cho phép giám sát toàn bộ quá trình chiết rót và phát hiện sai lệch ngay lập tức.

Một số cấu hình của hệ thống có thể xử lý tới khoảng 600 ống hoặc lọ vaccine mỗi phút, tốc độ được đánh giá là thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh đó, công nghệ isolator giúp tách hoàn toàn khu vực sản xuất khỏi môi trường bên ngoài. Hệ thống sử dụng các quy trình khử nhiễm sinh học tự động bằng hơi hydrogen peroxide và các bộ lọc chuyên dụng nhằm duy trì điều kiện vô trùng tuyệt đối trong suốt quá trình sản xuất.

Đối với các chế phẩm nhạy cảm với oxy, dây chuyền còn tích hợp giải pháp bổ sung khí trơ trước khi đóng nút nhằm duy trì độ ổn định và chất lượng tối ưu của vaccine.

Nhờ nền tảng công nghệ hiện đại nhất thế giới này, nguy cơ nhiễm vi sinh và tiểu phân trong quá trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, giúp duy trì môi trường vô trùng và bảo đảm độ an toàn cho từng liều vaccine.

Đồng thời, dữ liệu sản xuất được ghi nhận liên tục để phục vụ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng khắt khe như EU-GMP, US-FDA và WHO-GMP.

Từng bước làm chủ công nghệ vaccine tiên tiến

Đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ tầm quan trọng của năng lực sản xuất vaccine đối với an ninh y tế quốc gia.

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nghiên cứu về chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu, vào năm 2021 hơn 80% nguồn cung vaccine trên thế giới tập trung tại khoảng 10 quốc gia sản xuất lớn, trong khi phần lớn các nước đang phát triển phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu.

Sự mất cân đối này khiến nhiều quốc gia rơi vào tình trạng thiếu vaccine trong giai đoạn đầu của đại dịch. Theo thống kê của WHO, đến giữa năm 2021, các nước thu nhập cao đã sử dụng hơn 70% tổng số vaccine COVID-19 được phân phối toàn cầu, trong khi nhiều quốc gia thu nhập thấp chỉ tiếp cận được một tỷ lệ rất nhỏ.

Từ kinh nghiệm này, nhiều tổ chức y tế quốc tế cho rằng việc phát triển năng lực nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước là yếu tố quan trọng giúp các quốc gia chủ động ứng phó với các dịch bệnh mới, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu và bảo đảm khả năng triển khai tiêm chủng nhanh khi dịch bùng phát.

Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam đầu tư dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại nhất thế giới được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ trong lĩnh vực y sinh học.

Việc tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến ngay từ giai đoạn đầu không chỉ giúp bảo đảm chất lượng vaccine theo chuẩn quốc tế mà còn tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia trong nước từng bước tiếp nhận và làm chủ công nghệ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những đột phá chiến lược của Việt Nam.

Trong lĩnh vực y sinh học, việc làm chủ công nghệ vaccine có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực tự chủ của hệ thống y tế và khả năng ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai.

"Tôi tin tưởng rằng với tầm nhìn của VNVC, năng lực công nghệ của Syntegon và sự đồng hành của hệ sinh thái khoa học - công nghệ trong nước, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC sẽ trở thành trung tâm sản xuất hiện đại của khu vực" - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.