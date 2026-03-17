Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân Lý Sơn khóc ròng vì "vàng trắng" mất giá

17-03-2026 - 12:35 PM | Thị trường

Hiện giá tỏi ở Lý Sơn chỉ giao động khoảng 30.000-35.000 đồng/kg - mức khá thấp khiến người trồng tỏi khóc ròng.

Sau hơn 4 tháng gieo trồng, thời điểm này nông dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bước vào cao điểm thu hoạch tỏi.

Theo người dân Lý Sơn, năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên tỏi sinh trưởng tốt, củ to và đều. Năng suất bình quân đạt khoảng 5 – 6 tạ tỏi tươi mỗi sào. Dù được mùa nhưng giá tỏi hiện khá thấp.

Thương lái thu mua tỏi tươi dao động từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của người trồng.

Tất bật mùa thu hoạch "vàng trắng" ở Lý Sơn - Ảnh 1.

Người dân Lý Sơn thu hoạch tỏi

Ông Đặng Hạnh (trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) cho biết, năm nay tỏi phát triển rất tốt, năng suất cao nên bà con rất phấn khởi khi bước vào mùa thu hoạch. Thế nhưng, giá thu mua thấp khiến nhiều hộ trồng tỏi không khỏi lo lắng.

"Với mức giá hiện tại, nhiều nông dân lựa chọn phơi khô và bảo quản tỏi để chờ giá tăng mới bán. Chi phí trồng tỏi bây giờ cao nên giá thấp quá thì bà con rất lo. Rất nhiều người dân trong đó có tôi hiện đang phơi tỏi khô, trữ lại chờ giá tốt hơn", ông Hạnh chia sẻ.

Theo người dân trồng tỏi, những năm gần đây chi phí sản xuất ngày càng tăng. Để trồng một sào tỏi, nông dân phải đầu tư khoảng 20 triệu đồng, bao gồm giống, phân bón, nhân công và chi phí cải tạo đất. Với mức chi phí này, giá tỏi tươi phải đạt khoảng 50.000 đồng/kg trở lên thì nông dân mới có lãi. Trong khi đó, giá hiện tại thấp hơn nhiều nên nhiều hộ lo nguy cơ thua lỗ.

Tất bật mùa thu hoạch "vàng trắng" ở Lý Sơn - Ảnh 3.

Tỏi là cây trồng chủ lực người dân đảo Lý Sơn

Bà Phạm Thị Thy (trú thôn Tây An Hải) cho hay, do mới bước vào đầu vụ thu hoạch nên giá tỏi đang ở mức thấp. Hiện thương lái thu mua tỏi tươi với giá khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg. Bà con hy vọng thời gian tới giá sẽ tăng lên để bà con có thu nhập.

Tất bật mùa thu hoạch "vàng trắng" ở Lý Sơn - Ảnh 4.

Hiện giá tỏi đầu mùa giao động khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, vụ tỏi đông xuân 2025 – 2026, nông dân trên đảo xuống giống khoảng 314 ha. Đến nay, người dân đã thu hoạch hơn 50% diện tích. Năng suất ước đạt khoảng 80 tạ/ha.

Dù sản lượng năm nay đạt khá cao, song giá thu mua trên thị trường lại ở mức thấp, khiến nhiều hộ trồng tỏi chưa mạnh dạn bán ra mà lựa chọn phơi khô, bảo quản chờ thời điểm thích hợp.

Trước thực tế này, chính quyền địa phương đặc khu Lý Sơn cũng đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm tỏi Lý Sơn, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ để nâng cao giá trị cho nông sản đặc trưng của đảo…

Theo T.Trực

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
11:30 , 17/03/2026
11:07 , 17/03/2026
10:23 , 17/03/2026
10:21 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên