Mỹ vừa ‘bật đèn xanh’ cho dầu thô, Nga lập tức đón tin vui

Theo dữ liệu từ Argus, giá dầu Urals của Nga giao đến Ấn Độ đạt 98,93 USD/thùng vào cuối tuần trước, tăng gần 40 USD, tương đương khoảng 70% so với cuối tháng 2 – thời điểm trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran xảy ra. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2022, khi Nga đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang Ấn Độ sau khi bị phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu đang bị thắt chặt đáng kể trong bối cảnh bất ổn leo thang tại Trung Đông. Đồng thời, việc Mỹ tạm thời nới lỏng một số hạn chế đối với các chuyến hàng dầu của Nga cũng góp phần thúc đẩy dòng chảy xuất khẩu sang châu Á.

Đáng chú ý, mức chiết khấu của dầu Urals so với dầu Brent tại thị trường Ấn Độ đã thu hẹp xuống còn khoảng 4,8 USD/thùng. Nguyên nhân là chính quyền Mỹ cho phép các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tiếp nhận các lô dầu Nga đang bị mắc kẹt ngoài khơi cho đến ngày 11/4, qua đó hỗ trợ tiêu thụ nguồn cung này.

Trong khi đó, giá dầu Urals tại các cảng xuất khẩu của Nga chỉ ở mức 73,73 USD/thùng, thấp hơn khoảng 25 USD so với giá giao đến Ấn Độ. Khoảng chênh lệch lớn này phản ánh chi phí vận chuyển, bảo hiểm, cũng như lợi nhuận của các bên trung gian trong bối cảnh hệ thống vận tải dầu của Nga vẫn chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt phương Tây.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với mức 59 USD/thùng được sử dụng làm cơ sở xây dựng ngân sách liên bang Nga. Chỉ cách đây một tháng, dầu Urals còn giao dịch quanh ngưỡng trên 40 USD/thùng.

Theo ước tính của Financial Times, đà tăng giá dầu hiện nay có thể mang lại thêm khoảng 150 triệu USD doanh thu mỗi ngày cho ngân sách Nga. Khoản thu này phần nào bù đắp cho sự sụt giảm mạnh trong những tháng đầu năm, khi doanh thu dầu khí trong giai đoạn tháng 1–2 chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước, kéo theo thâm hụt ngân sách tăng lên 3,5 nghìn tỷ rúp (khoảng 43 tỷ USD).

Ông Dmitry Polevoy, một nhà kinh tế, nhận định cú sốc giá dầu do xung đột Iran có thể cải thiện đáng kể cán cân thương mại của Nga nếu kéo dài trong vài tháng. Theo ông, trong kịch bản giá dầu chịu thuế trung bình đạt khoảng 70 USD/thùng trong giai đoạn tháng 3–5 và khoảng 60 USD/thùng cho phần còn lại của năm, mức trung bình cả năm có thể tiệm cận mục tiêu ngân sách.

Khi đó, thâm hụt ngân sách Nga có thể giảm xuống còn 1–1,5 nghìn tỷ rúp (tương đương 12,3–18,45 tỷ USD), thấp hơn đáng kể so với dự báo 3,8 nghìn tỷ rúp của Bộ Tài chính.